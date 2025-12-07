Filosofía china: el poderoso proverbio que enseña la importancia de reconocer los errores y corregirlos

Filosofía china: “El hombre que ha cometido un error y no lo corrige, comete otro error”

Este proverbio, atribuido tradicionalmente a Confucio (filósofo chino), representa uno de los pilares del pensamiento chino: la capacidad de autocrítica y la importancia de actuar con rectitud moral.

Para este tipo de filósofos, equivocarse es parte de la naturaleza humana. Lo que diferencia a un sabio de un necio no es la ausencia de errores, sino la actitud que se toma frente a ellos. La frase toma las riendas sobre el orgullo, la negación y el miedo a asumir responsabilidades, emociones que suelen llevar a que los problemas se hagan más grandes.

filosofía china Los proverbios chicos son frases concisas, que se han mantenido vigentes por su capacidad para simplificar dilemas complejos y orientar las acciones diarias.

Cuando una persona no corrige un error, lo transforma automáticamente en uno nuevo. Esto sucede porque los errores no resueltos crecen, aquello que se evita, se multiplica. La negación puede lastimar a otros, generando malentendidos, resentimientos y caos. El no corregir impide aprender, dejando a la persona atrapada en patrones nocivos y que, además, postergar lo inevitable complica las soluciones, que podrían haber sido simples si se abordaban a tiempo.

Este proverbio puede aplicarse en todas las áreas de la vida; sin embargo, requiere dos virtudes admiradas en la filosofía china: