Los monumentos han sido esenciales en toda la historia de la humanidad. Durante siglos se han elevado cientos de este tipo de construcciones por todo el planeta Tierra. Poseen un valor excepcional porque recuerdan lo que es importante para una sociedad.
La construcción más visitada del planeta Tierra: supera por mucho a la torre Eiffel y a la Estatua de la libertad
Como se mencionó anteriormente, existen cientos de monumentos en el planeta Tierra, algunos son más conocidos que otros. En el caso del más visitado no es ni la Torre Eiffel ni la estatua de Libertad. Es de China pero no es la gran muralla. Te contamos cuál es.
Según el portal especializado Civitatis la "ciudad prohibida" en China recibe un promedio de 19 millones de visitantes por año, colocándose como el monumento más visitado del planeta Tierra. Con más de 600 años de historia, sus 980 edificios, todos construidos con simetría milimétrica y tejados dorados, conforman un universo de antaño solo para emperadores y su corte.
Según la UNESCO la construcción de esta ciudad fue sede del poder supremo durante más de cinco siglos (1416-1911), la Ciudad Prohibida de Beijing posee jardines paisajísticos y unos 10.000 aposentos con muebles y obras de arte que constituyen un testimonio inestimable de la civilización china en tiempos de las dinastías Ming y Qing.
Los monumentos más visitados del planet Tierra
- emergiendo desde el desierto, se alzan las pirámides de Giza, uno de los monumentos más visitados del planeta Tierra que le dan la bienvenida a más de 14 millones de personas cada año
- a las pirámides le sigue la Gran Muralla China. Cada año, aproximadamente 11 millones de viajeros realizan excursiones a este monumento único en el planeta Tierra.
- la basílica de San Pedro fue levantada sobre la tumba del apóstol San Pedro, constituyéndose como el corazón espiritual del catolicismo y una joya arquitectónica que ha maravillado a 11 millones de visitantes
- finalmente, el palacio de versalles recibe una media de unos ocho millones de visitantes al año, quienes disfrutar cada rincón de esta ostentosa construcción que respira historia, lujo y arte.