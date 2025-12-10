Como se mencionó anteriormente, existen cientos de monumentos en el planeta Tierra, algunos son más conocidos que otros. En el caso del más visitado no es ni la Torre Eiffel ni la estatua de Libertad. Es de China pero no es la gran muralla. Te contamos cuál es.

Ciudad Prohibida

La construcción más visitada del planeta Tierra: supera por mucho a la torre Eiffel y a la Estatua de la libertad

Según el portal especializado Civitatis la "ciudad prohibida" en China recibe un promedio de 19 millones de visitantes por año, colocándose como el monumento más visitado del planeta Tierra. Con más de 600 años de historia, sus 980 edificios, todos construidos con simetría milimétrica y tejados dorados, conforman un universo de antaño solo para emperadores y su corte.