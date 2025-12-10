Un hombre de unos 70 años sufrió quemaduras en el 80% del cuerpo tras un incendio en Guaymallén

Si bien faltan las pericias de Bomberos, la información preliminar arrojó que habría comenzado en la parte de la cochera y se habría expandido hacia el interior de la casa aunque ninguna otra vivienda fue afectada.

incendio barrio santa rita guaymallen Foto: Nina Andrea Lesik / Canal 7

Según comentaron los vecinos a Canal 7, el hombre habría estado arreglando uno de sus vehículos cuando éste explotó.