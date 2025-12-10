Un hombre de unos 70 años sufrió quemaduras en el 80% del cuerpo tras un incendio en Guaymallén

Un hombre mayor de más de 70 años sufrió quemaduras en el 80% del cuerpo tras un incendio en su casa del barrio Santa Rita, en Guaymallén. Las pérdidas fueron totales e incluso 2 vehículos quedaron totalmente calcinados, junto a una habitación y una cochera.
Exploción de un auto
El siniestro ocurrió en el barrio Santa Rita. Dos vehículos, una habitación y una cochera quedaron calcinados. Vecinos dicen que un auto explotó mientras lo reparaban
Si bien faltan las pericias de Bomberos, la información preliminar arrojó que habría comenzado en la parte de la cochera y se habría expandido hacia el interior de la casa aunque ninguna otra vivienda fue afectada.
Según comentaron los vecinos a Canal 7, el hombre habría estado arreglando uno de sus vehículos cuando éste explotó.
No obstante, las pericias serán las que determinarán el origen de este incendio que generó gran preocupación en el barrio Santa Rita con vecinos que se acercaron hasta el lugar de los hechos para ver lo que pasaba y colaborar.