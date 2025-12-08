Inicio Policiales incendio
En plena vía pública

Se incendió un micro del grupo 300 en la calle Cobos de Guaymallén

Un micro de la empresa El Cacique ardió en la tarde de este lunes por un desperfecto técnico. No hay registro de heridos

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
Así quedó el micro, consumido por el fuego.

Foto: Nicolas Ríos / Diario UNO

Un micro de pasajeros de la empresa El Cacique, Grupo 300, se incendió en la tarde de este lunes, cerca de las 19. El lugar del hecho fue la calle Cobos y Pueyrredón, de Guaymallén. Los bomberos trabajan en el lugar.

Se presume que la causa fue un desperfecto técnico de la unidad, pero todavía no hay definiciones al respecto, ya que se esperan pericias de bomberos para determinarlo.

Varias dotaciones de bomberos trabajaron para apagar el incendio del micro en Guaymallén.

Caos y corte de calles en Guaymallén por el incendio

El incendio del micro ocurrió mientras este se encontraba realizando su recorrido habitual, es decir, que venía con pasajeros dentro. Afortunadamente, ni estos ni el chofer de la unidad resultaron heridos, sin embargo, la situación generó pánico entre los vecinos. Más cuando por su tamaño, las llamas alcanzaron a prender fuego las ramas de un árbol.

Así quedó el micro del Grupo 300 que se incendió en Dorrego.

Al lugar acudieron varias dotaciones de bomberos, quienes lograron apagar el incendio y mientras esto ocurría, se cortó el tránsito en la zona. Después de varios minutos, se pudo controlar el fuego, pero el colectivo quedó totalmente destruido.

