Se incendió un micro del grupo 300 en la calle Cobos de Guaymallén

Embed - Incendio de un colectivo en Dorrego, Guaymallén

Se presume que la causa fue un desperfecto técnico de la unidad, pero todavía no hay definiciones al respecto, ya que se esperan pericias de bomberos para determinarlo.

incendio micro 1 Varias dotaciones de bomberos trabajaron para apagar el incendio del micro en Guaymallén. Diario UNO / Nicolás Ríos

Caos y corte de calles en Guaymallén por el incendio

El incendio del micro ocurrió mientras este se encontraba realizando su recorrido habitual, es decir, que venía con pasajeros dentro. Afortunadamente, ni estos ni el chofer de la unidad resultaron heridos, sin embargo, la situación generó pánico entre los vecinos. Más cuando por su tamaño, las llamas alcanzaron a prender fuego las ramas de un árbol.