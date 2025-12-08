Un micro de pasajeros de la empresa El Cacique, Grupo 300, se incendió en la tarde de este lunes, cerca de las 19. El lugar del hecho fue la calle Cobos y Pueyrredón, de Guaymallén. Los bomberos trabajan en el lugar.
Se incendió un micro del grupo 300 en la calle Cobos de Guaymallén
Un micro de la empresa El Cacique ardió en la tarde de este lunes por un desperfecto técnico. No hay registro de heridos
Se presume que la causa fue un desperfecto técnico de la unidad, pero todavía no hay definiciones al respecto, ya que se esperan pericias de bomberos para determinarlo.
Caos y corte de calles en Guaymallén por el incendio
El incendio del micro ocurrió mientras este se encontraba realizando su recorrido habitual, es decir, que venía con pasajeros dentro. Afortunadamente, ni estos ni el chofer de la unidad resultaron heridos, sin embargo, la situación generó pánico entre los vecinos. Más cuando por su tamaño, las llamas alcanzaron a prender fuego las ramas de un árbol.
Al lugar acudieron varias dotaciones de bomberos, quienes lograron apagar el incendio y mientras esto ocurría, se cortó el tránsito en la zona. Después de varios minutos, se pudo controlar el fuego, pero el colectivo quedó totalmente destruido.