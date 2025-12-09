Pilates en pared: los 4 ejercicios que mejoran la flexibilidad y ayudan a tonificar los músculos

El mundo del wellness doméstico, una tendencia que transforma el hogar en un santuario de bienestar integral, ha encontrado en el pilates en pared un aliado para realizar ejercicio, mejorar la flexibilidad, tonificar la masa muscular y liberar estrés. Si querés encontrar estos beneficios en pocas semanas, te recomiendo poner en práctica un desafío de 28 días que consiste en realizar cuatro posturas diferentes.
La rutina de pilates en pared que tonifica masa muscular, mejora flexibilidad y libera estrés
El pilates en pared, para aquel que no lo sepa, adapta los principios fundamentales del método clásico (control, respiración y precisión) al apoyo fijo de una pared. Este tipo de entrenamientos busca tonificar, mejorar la postura y ganar conciencia corporal sin someter a las articulaciones a un impacto severo.
Para iniciar en este segmento del mundo fitness, especialistas sugieren realizar el reto de 28 días que promete resultados únicos. El mismo consiste en realizar cuatro ejercicios de pilates en pared, teniendo en cuenta la resistencia física (si no podés entrenar todos los días, hacerlo al menos tres veces por semana) y el estado de los músculos (si contás con una lesión, será mejor esperar a recuperarte).
Ejercicio 1
- Colocarte boca arriba con las piernas extendidas y apoyadas en la pared. El cuerpo debe quedar formando un ángulo de 90 grados.
- Desde ahí, estirar los brazos por encima de la cabeza.
- Después, elevar el tronco en un gesto controlado mientras llevas las manos hacia las puntas de los pies, intentando alcanzarlas sin forzar el cuello ni la espalda.
- Hacer 20 repeticiones de este movimiento.
Ejercicio 2
- Colocarte boca arriba sobre el suelo, apoyando únicamente la planta de los pies en la pared.
- Flexionar ligeramente las rodillas y abrir un poco las piernas.
- Extender los brazos hacia atrás, por encima de la cabeza, y desde esta posición, elevar el torso de manera controlada para pasar las manos entre las piernas.
- Repetir el movimiento 25 veces, manteniendo la respiración constante.
Ejercicio 3
- Colocarte boca arriba y apoyar nuevamente las piernas contra la pared.
- Desde la posición inicial, abrir las piernas hacia los lados como si fueran un limpiaparabrisas y lleva las manos hacia la pared con el objetivo de que las manos queden entre las piernas abiertas.
- Hacer 30 repeticiones de este movimiento.
Ejercicio 4
- Colocarte de nuevo boca arriba y apoyar las plantas de los pies en la pared.
- Levantar el torso y, con los brazos apoyados en el suelo, hacer pequeños pasos hacia arriba y hacia abajo.
- En total, deberás hacer 15 repeticiones de este ejercicio.