Pronóstico

Sigue la posibilidad de lluvias y tormentas en casi toda la provincia, especialmente el jueves

El pronóstico del tiempo anticipa que a la tarde noche se esperan lluvias y tormentas aisladas desde el sur de Mendoza. El jueves habrá un descenso de la máxima

Por UNO
Las lluvias y tormentas podrían llegar en la noche del miércoles y durante el jueves. Imagen ilustrativa.

Foto: Martín Pravata /Diario UNO

La inestabilidad en Mendoza se mantiene para estos días y el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas, aunque el jueves sería el día clave, con el ingreso de aire frío. Además, las precipitaciones también pueden darse en la cordillera, con actividad eléctrica, lo que podría afectar el paso a Chile.

Elizabeth Naranjo Tamayo, la meteoróloga de Radio Nihuil, detalló que para este miércoles se espera una tarde muy calurosa con una máxima de 34 grados, con la presencia de viento norte.

Ola de calor pronostico del tiempo clima verano altas temperaturas (13).jpeg
Se espera un miércoles muy caluroso con 34 grados de máxima y la probabilidad de lluvias y tormentas. Imagen ilustrativa.

Además, se esperan lluvias y tormentas aisladas en el sur, Valle de Uco y parte del oeste del Gran Mendoza. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por esta probabilidad.

Jueves con lluvias y tormentas aisladas

La meteoróloga adelantó que el jueves será un día clave en cuanto a las precipitaciones, las que comenzarán en la madrugada en el sur de Mendoza y se desplazaran con el correr de las horas hacia el Valle de Uco, Gran Mendoza y la zona Este.

Estas lluvias y tormentas que serán intermitentes y no generalizadas, vendrán acompañadas de un frente fresco que hará descender la temperatura. Se espera una mínima de 20 grados y una máxima de 29 grados.

Pronostico del tiempo clima lluvias - Cristian Lozano Diario UNO
Se esperan lluvias y tormentas durante en jueves en gran parte de la provincia. Imagen ilustrativa.

El viernes las condiciones mejorarán, pero el sábado ingresa otro frente que puede traer algunas lluvias en sectores de la provincia. El domingo se mantendría esta situación con un descenso de temperatura.

Además, Naranjo Tamayo sostuvo que en la alta montaña, en el sector chileno también se esperan lluvias y tormentas aisladas con actividad eléctrica. Algo muy parecido ocurrirá del lado de Mendoza con precipitaciones que pueden llegar a complicar la circulación de vehículos.

