La inestabilidad en Mendoza se mantiene para estos días y el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas, aunque el jueves sería el día clave, con el ingreso de aire frío. Además, las precipitaciones también pueden darse en la cordillera, con actividad eléctrica, lo que podría afectar el paso a Chile.
Sigue la posibilidad de lluvias y tormentas en casi toda la provincia, especialmente el jueves
El pronóstico del tiempo anticipa que a la tarde noche se esperan lluvias y tormentas aisladas desde el sur de Mendoza. El jueves habrá un descenso de la máxima
Elizabeth Naranjo Tamayo, la meteoróloga de Radio Nihuil, detalló que para este miércoles se espera una tarde muy calurosa con una máxima de 34 grados, con la presencia de viento norte.
Además, se esperan lluvias y tormentas aisladas en el sur, Valle de Uco y parte del oeste del Gran Mendoza. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por esta probabilidad.
Jueves con lluvias y tormentas aisladas
La meteoróloga adelantó que el jueves será un día clave en cuanto a las precipitaciones, las que comenzarán en la madrugada en el sur de Mendoza y se desplazaran con el correr de las horas hacia el Valle de Uco, Gran Mendoza y la zona Este.
Estas lluvias y tormentas que serán intermitentes y no generalizadas, vendrán acompañadas de un frente fresco que hará descender la temperatura. Se espera una mínima de 20 grados y una máxima de 29 grados.
El viernes las condiciones mejorarán, pero el sábado ingresa otro frente que puede traer algunas lluvias en sectores de la provincia. El domingo se mantendría esta situación con un descenso de temperatura.
Además, Naranjo Tamayo sostuvo que en la alta montaña, en el sector chileno también se esperan lluvias y tormentas aisladas con actividad eléctrica. Algo muy parecido ocurrirá del lado de Mendoza con precipitaciones que pueden llegar a complicar la circulación de vehículos.