Sigue la posibilidad de lluvias y tormentas en casi toda la provincia, especialmente el jueves

Jueves con lluvias y tormentas aisladas

La meteoróloga adelantó que el jueves será un día clave en cuanto a las precipitaciones, las que comenzarán en la madrugada en el sur de Mendoza y se desplazaran con el correr de las horas hacia el Valle de Uco, Gran Mendoza y la zona Este.

Estas lluvias y tormentas que serán intermitentes y no generalizadas, vendrán acompañadas de un frente fresco que hará descender la temperatura. Se espera una mínima de 20 grados y una máxima de 29 grados.

Pronostico del tiempo clima lluvias - Cristian Lozano Diario UNO Se esperan lluvias y tormentas durante en jueves en gran parte de la provincia. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

El viernes las condiciones mejorarán, pero el sábado ingresa otro frente que puede traer algunas lluvias en sectores de la provincia. El domingo se mantendría esta situación con un descenso de temperatura.

Además, Naranjo Tamayo sostuvo que en la alta montaña, en el sector chileno también se esperan lluvias y tormentas aisladas con actividad eléctrica. Algo muy parecido ocurrirá del lado de Mendoza con precipitaciones que pueden llegar a complicar la circulación de vehículos.