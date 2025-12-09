No es el negro: el color de rimel que elimina las ojeras y aclara tu mirada

En el mundo del maquillaje, el rimel es importante porque sirve para resaltar, alargar, engrosar y definir las pestañas, y por ende también tu mirada. Si bien todas se inclinan por el negro, hay un color que es tendencia por varias ventajas.
Una de estas es la eliminación de las ojeras de tu cara, como también la definición de tu mirada, que puede diferenciarse de lo conocido y lo tradicional.
El color de rimel que elimina tus ojeras y aclara tu mirada
Aplicar el color marrón en tus pestañas es muy buena idea, aunque siempre dependerá del tono de piel y tu cabello. Los beneficios que pueden verse en este sentido son los que se muestran a continuación:
- Efecto rejuvenecedor: los tonos cálidos iluminan el contorno de los ojos y aportan frescura inmediata, sin marcar arrugas ni líneas finas.
- Favorece todos los tonos de ojos: en ojos marrones: resalta matices ámbar y dorados. En ojos claros define sin restar luminosidad. Y en pieles cálidas: armoniza con sombras cobrizas y doradas.
- Más versátil y ligera: da volumen y definición sin el dramatismo del negro. Se puede usar sola, para un acabado natural, o bien combinarlo con negro en las puntas para un toque sofisticado.
- Mirada más natural: el marrón define sin endurecer. Resulta perfecto si se tiene la piel clara o se busca ese look «no makeup» que realza sin exagerar.
- Suaviza ojeras y líneas de expresión: al ser un tono menos dramático que el negro, difumina sombras y suaviza la mirada. Ideal para días en que una prefiere verse descansada y fresca.
Cómo sacar el rimel a prueba de agua
Para quitar el rímel a prueba de agua, usa un desmaquillante bifásico o a base de aceite, déjalo actuar unos segundos sobre los ojos cerrados con un disco de algodón para disolverlo, y luego retíralo suavemente sin frotar, deslizando hacia abajo.
Pero más allá de lo cotidiano, las alternativas caseras son el aceite de coco, oliva, o incluso vaselina, aplicados de la misma manera, seguido de una limpieza suave para eliminar residuos.