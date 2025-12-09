Inicio Sociedad color
Tendencias

Adiós al tradicional rojo: el color que promete ser tendencia en esta Navidad

En esta Navidad, el clásico color rojo puede ser dejado de lado ante la llegada de una nueva tendencia en moda

Por UNO
El color rojo puede pasar a un segundo plano durante la próxima Navidad.

El color rojo puede pasar a un segundo plano durante la próxima Navidad.

El color rojo se asocia con la Navidad por razones históricas, religiosas y psicológicas: representa la sangre de Cristo y el acebo en la tradición cristiana, simboliza amor, vitalidad y alegría, entre otras cosas. Sin embargo, esta tradición podría estar a punto de terminarse.

Esta Navidad, las tendencias que se imponen en el mundo de la moda pueden hacer que las personas se vistan de otro color o más precisamente decoren diferente, dejando a la clásica tonalidad de lado.

color rojo, navidad
El color rojo puede ser reemplazado esta Navidad.&nbsp;

El color rojo puede ser reemplazado esta Navidad.

Los colores que pueden imponerse sobre el rojo en esta Navidad

Para esta Navidad 2025, el rojo es reemplazado por una paleta de colores más moderna y sofisticada que incluye el verde salvia (por su calma y naturalidad), tonos azules (noche, hielo), y neutros.

Pasando el limpio, los colores protagonistas son los siguientes:

  • Verde Salvia: suave, calmante y natural, se integra bien y ofrece un toque moderno sin saturar.
  • Azules (Noche/Hielo): aportan calma, sofisticación y un brillo moderno, combinando con plata y dorado.
  • Blancos y Neutros (Perlado): pureza, luminosidad y elegancia, ideales para un estilo minimalista.
  • Metálicos (Champán, Dorado, Plateado): crean un brillo cálido y sutil, reemplazando lo tradicional y dando un aire más refinado.
tendencias, color
Verde salvia, el color tendencia que cuadra con la Navidad.

Verde salvia, el color tendencia que cuadra con la Navidad.

Más allá de la vestimenta, a estas tonalidades puedes usarlas en forma de luces, adornos y coronas, siendo ideales para destacar tu casa en estas fiestas. ¿Te acoplarás a esta tendencia?

Cómo reemplazar a las luces de Navidad en estas fiestas

Las tendencias de decoración navideña que reemplazan las luces clásicas se centran en lo minimalista, sustentable y tecnológico, usando luces LED cálidas, tiras de neón, proyectores, decoración inteligente, velas electrónicas y elementos naturales.

De esta manera, se priorizan los tonos suaves y los ambientes elegantes sobre el rojo y el verde tradicional, y se incorporan materiales como fibra y madera para una apariencia más moderna.

Ya lo sabes, si quieres estar a la moda en esta Navidad, será mejor que sigas a estas tendencias y te olvides de las clásicas y aburridas luces tradicionales.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar