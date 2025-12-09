Adiós al tradicional rojo: el color que promete ser tendencia en esta Navidad

Pasando el limpio, los colores protagonistas son los siguientes:

Verde Salvia: suave, calmante y natural, se integra bien y ofrece un toque moderno sin saturar.

Más allá de la vestimenta, a estas tonalidades puedes usarlas en forma de luces, adornos y coronas, siendo ideales para destacar tu casa en estas fiestas. ¿Te acoplarás a esta tendencia?

Cómo reemplazar a las luces de Navidad en estas fiestas

Las tendencias de decoración navideña que reemplazan las luces clásicas se centran en lo minimalista, sustentable y tecnológico, usando luces LED cálidas, tiras de neón, proyectores, decoración inteligente, velas electrónicas y elementos naturales.

De esta manera, se priorizan los tonos suaves y los ambientes elegantes sobre el rojo y el verde tradicional, y se incorporan materiales como fibra y madera para una apariencia más moderna.

Ya lo sabes, si quieres estar a la moda en esta Navidad, será mejor que sigas a estas tendencias y te olvides de las clásicas y aburridas luces tradicionales.