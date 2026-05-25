Esta es la paleta que va a destronar al clásico negro este invierno

look marrón El chocolate es el protagonista de la temporada. Imagen: Vogue.

La idea combina colores cálidos y naturales como el chocolate, arena, borgoña, gris topo, oliva, camel y terracota. Se usa materiales como el lino, algodón, cuero, lana, y sastrería para crear looks simples pero sofisticados. Visualmente recuerda al lujo silencioso, combinado con un estilo rústico pero moderno. Un look earth-first podría tener un pantalón de lino beige, swater chocolate con botas de cuero marrón y accesorios minimalistas.

Marrón: la estrella de la paleta de colores de este otoño-invierno

El marrón es el protagonista de la temporada en todas sus versiones. Desde el chocolate hasta el camel y moca, estos colores son los nuevos neutros base del guardarropa, por eso se dice que reemplazarían al negro básico.

looks chocolate El marrón chocolate podría ser el nuevo negro. Imagen: composición Diario Uno.

Se pueden llevar en cualquier prenda, ya sea un abrigo o tapado estructurado, zapatos o botas de cuero, pantalones, blazers, faldas y sweaters. Este color aporta elegancia y sofisticación, funcionando como un comodín para combinar con otros tonalidades.

Según la psicología del color, el marrón se asocia con la estabilidad, la naturaleza, la calidez y el confort. Al ser el color de la tierra y la madera, transmite una sensación de enraizamiento y seguridad, aunque también posee connotaciones de neutralidad y seriedad.

Borgoña o bordó

El también llamado cherry red, no es un color nuevo en el mundo de la moda, pero su capacidad de reinventarse lo mantiene vigente año tras año. Desde prendas de cuero, hasta esmaltes de uña, este tono ha demostrado ser un aliado infalible para quienes buscan un look con carácter y refinado. Desde el invierno pasado, el borgoña inundó faldas, vestidos y tops al cuerpo en diversos géneros como el velvet, la piel y el cuero.

looks borgoña El borgoña, cherry red o bordó se instaló en los armarios a partir de 2025. Imagen: composición Diario Uno.

Esta tonalidad representa la sofisticación, el poder sereno y la pasión controlada según la psicología del color. Teniendo en cuenta que es una evolución madura del rojo, conserva su energía y magnetismo, pero elimina la agresividad, transformándola en una elegancia sobria y reflexiva.

Gris topo

El gris resulta un color atemporal y esencial este otoño-invierno. Desde hace tiempo se ha convertido en uno de los pilares de nuestros armarios de temporada. Abrigos, pantalones, trajes en color gris... se trata de un tono sobrio y elegante que forma parte de nuestros imprescindibles.

look gris topo El gris topo es uno de los colores de la temporada. Imagen: composición Diario Uno.

En la psicología del color el gris se asocia a la neutralidad, la moderación y la serenidad.