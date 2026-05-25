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Esta es la paleta que va a destronar al clásico negro este invierno

El negro es el básico indiscutible de todas las temporadas. Sin embargo, la paleta de colores de este otoño-invierno apuesta por neutros nuevos

Paula García
Por Paula García [email protected]
Los colores de la temporada otoño-invierno 2026. Imagen: composición Diario Uno.

Los colores de la temporada otoño-invierno 2026. Imagen: composición Diario Uno.

Esta temporada otoño-invierno llega con una propuesta que transmite versatilidad, sofisticación y calidez. Si bien el negro siempre forma parte del fondo de armario, las tendencias marcan un cambio interesante desde hace tiempo: los neutros tradicionales se reinventan y los colores tierra se consolidan como la base de los armarios.

Ya lo dijeron expertos de Vogue, Harper's Bazaar, ELLE, GQ, y otros referentes internacionales de moda. También, lo hemos visto en las pasarelas de las firmas de lujo, looks de la vida cotidiana, vidrieras, películas e incluso en las redes sociales. Los colores tierra han llegado para quedarse.

Este estilo/ estética es conocido como "earth-first", y es una tendencia que se inspira en la naturaleza, los tonos tierra y en una forma de consumo más consciente (o al menos lo intenta). De hecho, el nombre literalmente se traduce como la Tierra primero.

look marrón
El chocolate es el protagonista de la temporada. Imagen: Vogue.

El chocolate es el protagonista de la temporada. Imagen: Vogue.

La idea combina colores cálidos y naturales como el chocolate, arena, borgoña, gris topo, oliva, camel y terracota. Se usa materiales como el lino, algodón, cuero, lana, y sastrería para crear looks simples pero sofisticados. Visualmente recuerda al lujo silencioso, combinado con un estilo rústico pero moderno. Un look earth-first podría tener un pantalón de lino beige, swater chocolate con botas de cuero marrón y accesorios minimalistas.

Marrón: la estrella de la paleta de colores de este otoño-invierno

El marrón es el protagonista de la temporada en todas sus versiones. Desde el chocolate hasta el camel y moca, estos colores son los nuevos neutros base del guardarropa, por eso se dice que reemplazarían al negro básico.

looks chocolate
El marr&oacute;n chocolate podr&iacute;a ser el nuevo negro. Imagen: composici&oacute;n Diario Uno.

El marrón chocolate podría ser el nuevo negro. Imagen: composición Diario Uno.

Se pueden llevar en cualquier prenda, ya sea un abrigo o tapado estructurado, zapatos o botas de cuero, pantalones, blazers, faldas y sweaters. Este color aporta elegancia y sofisticación, funcionando como un comodín para combinar con otros tonalidades.

Según la psicología del color, el marrón se asocia con la estabilidad, la naturaleza, la calidez y el confort. Al ser el color de la tierra y la madera, transmite una sensación de enraizamiento y seguridad, aunque también posee connotaciones de neutralidad y seriedad.

Borgoña o bordó

El también llamado cherry red, no es un color nuevo en el mundo de la moda, pero su capacidad de reinventarse lo mantiene vigente año tras año. Desde prendas de cuero, hasta esmaltes de uña, este tono ha demostrado ser un aliado infalible para quienes buscan un look con carácter y refinado. Desde el invierno pasado, el borgoña inundó faldas, vestidos y tops al cuerpo en diversos géneros como el velvet, la piel y el cuero.

looks borgoña
El borgo&ntilde;a, cherry red o bord&oacute; se instal&oacute; en los armarios a partir de 2025. Imagen: composici&oacute;n Diario Uno.

El borgoña, cherry red o bordó se instaló en los armarios a partir de 2025. Imagen: composición Diario Uno.

Esta tonalidad representa la sofisticación, el poder sereno y la pasión controlada según la psicología del color. Teniendo en cuenta que es una evolución madura del rojo, conserva su energía y magnetismo, pero elimina la agresividad, transformándola en una elegancia sobria y reflexiva.

Gris topo

El gris resulta un color atemporal y esencial este otoño-invierno. Desde hace tiempo se ha convertido en uno de los pilares de nuestros armarios de temporada. Abrigos, pantalones, trajes en color gris... se trata de un tono sobrio y elegante que forma parte de nuestros imprescindibles.

look gris topo
El gris topo es uno de los colores de la temporada. Imagen: composici&oacute;n Diario Uno.

El gris topo es uno de los colores de la temporada. Imagen: composición Diario Uno.

En la psicología del color el gris se asocia a la neutralidad, la moderación y la serenidad.

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