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Se viene "Fuegos de Invierno - Wine Experience", el evento que une vino y gastronomía de montaña

Este invierno Isidris propone un encuentro entre vinos, montaña, fuego y música en vivo. Se realizará el sábado 6 de junio desde el mediodía en un entorno único

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El sábado 6 de junio, Isidris propone un encuentro único en un entorno de montaña, maridado con música, vinos y gastronomía de fuegos.

El sábado 6 de junio, Isidris propone un encuentro único en un entorno de montaña, maridado con música, vinos y gastronomía de fuegos.

Foto: Gentileza Puesto del Indio

Este invierno Isidris presenta "Fuegos de Invierno – Wine Experience", una experiencia única para disfrutar el vino mendocino en un entorno de montaña, combinando gastronomía al fuego, música en vivo y algunas de las bodegas más destacadas de la provincia.

El evento se desarrollará en formato "daytime" el sábado 6 de junio, de 13 a 18, invitando a vivir una tarde distinta entre copas, cocina y paisaje, con una propuesta pensada para conectar con el invierno mendocino desde la experiencia sensorial y el encuentro.

Isidris Fuegos de Invierno - Wine Experience

La propuesta contará con la participación de 16 bodegas y más de 50 etiquetas para degustar, junto a estaciones de gastronomía en vivo al fuego, DJ set y formato acústico en un entorno natural.

Quienes están al frente de la producción son Nero y Puesto del Indio. Invitan a "Fuegos de Invierno – Wine Experience" El Relator, Corona e Isidris.

Las bodegas confirmadas para "Fuegos de Invierno – Wine Experience"

Las bodegas que ofrecerán sus mejores vinos en este encuentro gastronómico que invita a disfrutar el invierno son:

  • Bodega Niven

  • Budeguer

  • Don Rosendo Wines

  • El Enemigo

  • El Relator

  • Finca Magnolia

  • Funckenhausen

  • Lui Wines

  • Malpensado Sparkling Wines

  • Mauricio Lorca Autor de Vinos

  • Nieto Senetiner

  • Norton

  • Otro Loco Más

  • Sombrero by Huentala Wines

  • Trivento

  • Viña Jardín de María 1910

Isidris Puesto del Indio
Gastronom&iacute;a de fuegos, vinos premium y Dj set en formato ac&uacute;stico abarca la propuesta de Isidris para este invierno.

Gastronomía de fuegos, vinos premium y Dj set en formato acústico abarca la propuesta de Isidris para este invierno.

Las entradas tienen un valor de $35.000, que incluyen ingreso más 2 degustaciones; o $45.000 con el ingreso más 4 degustaciones; o bien el combo de ingreso más 4 degustaciones más opción gastronómica a $60.000.

Mendoza Wine Fair en Isidris - feria de vinos
Ubicado en El Challao, Isidris se caracteriza por su entorno natural, su diseño de vanguardia y su cocina de montaña.

Ubicado en El Challao, Isidris se caracteriza por su entorno natural, su diseño de vanguardia y su cocina de montaña.

Para más información se puede visitar el sitio web Bull Access, donde se adquieren de forma online los tíckets. Los cupos son limitados y la propuesta de Isidris apunta a un formato íntimo y cuidado, donde el vino, el fuego y la música se integran en una experiencia de montaña pensada para disfrutar el invierno mendocino de una manera diferente.

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