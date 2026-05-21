Se viene "Fuegos de Invierno - Wine Experience", el evento que une vino y gastronomía de montaña

La propuesta contará con la participación de 16 bodegas y más de 50 etiquetas para degustar, junto a estaciones de gastronomía en vivo al fuego, DJ set y formato acústico en un entorno natural.

Quienes están al frente de la producción son Nero y Puesto del Indio. Invitan a "Fuegos de Invierno – Wine Experience" El Relator, Corona e Isidris.

Las bodegas confirmadas para "Fuegos de Invierno – Wine Experience"

Las bodegas que ofrecerán sus mejores vinos en este encuentro gastronómico que invita a disfrutar el invierno son:

Bodega Niven

Budeguer

Don Rosendo Wines

El Enemigo

El Relator

Finca Magnolia

Funckenhausen

Lui Wines

Malpensado Sparkling Wines

Mauricio Lorca Autor de Vinos

Nieto Senetiner

Norton

Otro Loco Más

Sombrero by Huentala Wines

Trivento

Viña Jardín de María 1910

Isidris Puesto del Indio Gastronomía de fuegos, vinos premium y Dj set en formato acústico abarca la propuesta de Isidris para este invierno. Foto: Gentileza Isidris

Las entradas tienen un valor de $35.000, que incluyen ingreso más 2 degustaciones; o $45.000 con el ingreso más 4 degustaciones; o bien el combo de ingreso más 4 degustaciones más opción gastronómica a $60.000.

Mendoza Wine Fair en Isidris - feria de vinos Ubicado en El Challao, Isidris se caracteriza por su entorno natural, su diseño de vanguardia y su cocina de montaña. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Para más información se puede visitar el sitio web Bull Access, donde se adquieren de forma online los tíckets. Los cupos son limitados y la propuesta de Isidris apunta a un formato íntimo y cuidado, donde el vino, el fuego y la música se integran en una experiencia de montaña pensada para disfrutar el invierno mendocino de una manera diferente.