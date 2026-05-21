Se viene "Fuegos de Invierno - Wine Experience", el evento que une vino y gastronomía de montaña

Este invierno Isidris presenta "Fuegos de Invierno – Wine Experience", una experiencia única para disfrutar el vino mendocino en un entorno de montaña, combinando gastronomía al fuego, música en vivo y algunas de las bodegas más destacadas de la provincia.
El evento se desarrollará en formato "daytime" el sábado 6 de junio, de 13 a 18, invitando a vivir una tarde distinta entre copas, cocina y paisaje, con una propuesta pensada para conectar con el invierno mendocino desde la experiencia sensorial y el encuentro.
La propuesta contará con la participación de 16 bodegas y más de 50 etiquetas para degustar, junto a estaciones de gastronomía en vivo al fuego, DJ set y formato acústico en un entorno natural.
Quienes están al frente de la producción son Nero y Puesto del Indio. Invitan a "Fuegos de Invierno – Wine Experience" El Relator, Corona e Isidris.
Las bodegas confirmadas para "Fuegos de Invierno – Wine Experience"
Las bodegas que ofrecerán sus mejores vinos en este encuentro gastronómico que invita a disfrutar el invierno son:
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Bodega Niven
Budeguer
Don Rosendo Wines
El Enemigo
El Relator
Finca Magnolia
Funckenhausen
Lui Wines
Malpensado Sparkling Wines
Mauricio Lorca Autor de Vinos
Nieto Senetiner
Norton
Otro Loco Más
Sombrero by Huentala Wines
Trivento
Viña Jardín de María 1910
Las entradas tienen un valor de $35.000, que incluyen ingreso más 2 degustaciones; o $45.000 con el ingreso más 4 degustaciones; o bien el combo de ingreso más 4 degustaciones más opción gastronómica a $60.000.
Para más información se puede visitar el sitio web Bull Access, donde se adquieren de forma online los tíckets. Los cupos son limitados y la propuesta de Isidris apunta a un formato íntimo y cuidado, donde el vino, el fuego y la música se integran en una experiencia de montaña pensada para disfrutar el invierno mendocino de una manera diferente.