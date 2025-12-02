Inicio Sociedad sunset
Isidris Sunset ofrece una tarde con Turf en vivo, vino y gastronomía de alta gama

El próximo 20 de diciembre, Puesto del Indio será escenario de un nuevo sunset con la banda Turf en vivo, DJ set y experiencias gastronómicas

Por UNO
En Puesto del Indio, la música en vivo estará a cargo de Turf. 

Mendoza suma una nueva propuesta al aire libre: Isidris Sunset, una manera de habitar el atardecer. Un encuentro donde la ciudad se observa desde arriba, la música marca el ritmo y el disfrute se convierte en paisaje.

El line up estará encabezado por Turf en vivo, apertura de Manu Dabul con un DJ set y el cierre a cargo de DJ Yaninne con Cachengue. El evento contará con degustación de vinos, gastronomía de primer nivel y barras de coctelería.

La cita es el viernes 20 de diciembre desde las 18 en el Puesto del Indio Isidris, un espacio ubicado en plena montaña pero a minutos del centro, ideal para vivir el atardecer con una vista 360°.

Turf estará en el Isidris Sunset, una experiencia sensorial completa para disfrutar de la tarde en Mendoza con vino y gastronomía de alto nivel.

Dónde conseguir las entradas para Puesto del Indio

Entradas a la venta en: venti.com.ar - 6 cuotas sin interés con Supervielle.

Preventa Entrada Corona

  • Preventa 1: $40.000
  • Preventa 2: $45.000
  • General: $50.000

Incluye acceso al evento y 1 cerveza Corona.

Preventa Entrada Degustación y Gastronomía

  • Preventa 1: $60.000
  • General: $70.000

Incluye acceso al evento y 3 cupones de degustación y copa. Además incluye opción gastronómica a elección:

  • Foccacia de pollo crispy.
  • Empanadas de carne cortada a cuchillo.
  • Sandwich ojo de bife.
  • Ñoquis con crema de hongos.

Parking anticipado: $15.000

