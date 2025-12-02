Isidris Sunset ofrece una tarde con Turf en vivo, vino y gastronomía de alta gama

El line up estará encabezado por Turf en vivo, apertura de Manu Dabul con un DJ set y el cierre a cargo de DJ Yaninne con Cachengue. El evento contará con degustación de vinos, gastronomía de primer nivel y barras de coctelería.

La cita es el viernes 20 de diciembre desde las 18 en el Puesto del Indio Isidris, un espacio ubicado en plena montaña pero a minutos del centro, ideal para vivir el atardecer con una vista 360°.