Isidris Sunset ofrece una tarde con Turf en vivo, vino y gastronomía de alta gama

Mendoza suma una nueva propuesta al aire libre: Isidris Sunset, una manera de habitar el atardecer. Un encuentro donde la ciudad se observa desde arriba, la música marca el ritmo y el disfrute se convierte en paisaje.
El line up estará encabezado por Turf en vivo, apertura de Manu Dabul con un DJ set y el cierre a cargo de DJ Yaninne con Cachengue. El evento contará con degustación de vinos, gastronomía de primer nivel y barras de coctelería.
La cita es el viernes 20 de diciembre desde las 18 en el Puesto del Indio Isidris, un espacio ubicado en plena montaña pero a minutos del centro, ideal para vivir el atardecer con una vista 360°.
Dónde conseguir las entradas para Puesto del Indio
Entradas a la venta en: venti.com.ar - 6 cuotas sin interés con Supervielle.
Preventa Entrada Corona
- Preventa 1: $40.000
- Preventa 2: $45.000
- General: $50.000
Incluye acceso al evento y 1 cerveza Corona.
Preventa Entrada Degustación y Gastronomía
- Preventa 1: $60.000
- General: $70.000
Incluye acceso al evento y 3 cupones de degustación y copa. Además incluye opción gastronómica a elección:
- Foccacia de pollo crispy.
- Empanadas de carne cortada a cuchillo.
- Sandwich ojo de bife.
- Ñoquis con crema de hongos.