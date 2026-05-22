El árbol que tolera el frío, exige pocos cuidados de jardinería y florece en invierno

magnolia Este árbol no puede faltar en tu jardín.

Lo único que puede afectar a este tipo de ejemplar es la helada tardía que de principios de primavera. La explicación radica en que como se trata de un árbol que florece antes de que le salgan las hojas a finales del invierno, una helada sorpresa cuando los capullos ya están abriendo puede quemar las flores por completo, volviéndolas marrones y arruinando la floración de todo el año.

En lo que concierne a los cuidados de jardinería, la magnolia es un ejemplar que no se lleva bien con la sequía extrema, pero tampoco con el exceso de riego. En otoño e invierno, la planta entra en letargo y evapora muchísima menos agua, por lo que la hidratación debe espaciarse notablemente. En primavera y verano, temporada de crecimiento, la tierra debe mantenerse permanentemente húmeda, pero suelta.

Por otro lado, la poda únicamente debe ser de formación o limpieza, ya que, a diferencia de otros árboles, la magnolia de hoja caduca no tolera bien las podas drásticas debido a que sus ramas tardan en cicatrizar y son propensas a contraer enfermedades si se realizan cortes grandes. El momento ideal para esta tarea de jardinería es justo después de la floración.

Finalmente, más allá de que se trata de un ejemplar resistente, si es una magnolia joven debemos cuidarla del viento, ubicándola en un lugar protegido de las corrientes de aire frío más fuertes. El viento helado deshidrata sus hojas y capullos mucho más rápido que la temperatura ambiental.

magnolia arbol Esta planta es la aliada perfecta para principiantes en jardinería.

Además, debemos colocar una buena capa de corteza de pino, hojas secas o paja alrededor de la base del tronco. Esto protegerá sus raíces superficiales de las heladas directas y mantendrá la humedad estable del mencionado árbol.