Colocar bicarbonato de sodio adentro de los guantes: por qué recomiendan hacerlo

Por qué se recomienda colocar bicarbonato de sodio adentro de los guantes

Si bien parece algo impensado hablar de sudor cuando la temperatura no supera los diez grados, lo cierto es que es algo que ocurre y que genera algunos problemas, como la aparición de hongos y bacterias la humedad en exceso y los malos olores.

El interior oscuro y húmedo del guante es el ecosistema perfecto para la proliferación de los primeros mencionados, mientras que la humedad retenida se enfría rápidamente logrando un efecto contrario al que se busca con los guantes. Es decir, las manos terminan congeladas.

Cuando colocas bicarbonato de sodio adentro de los guantes, el poder absorbente de este elemento absorbe la humedad ambiental y el sudor residual, manteniendo el interior textil completamente seco.

Reciclaje guantes (2).jpg Los guantes pueden ser un hogar ideal para los hongos y las bacterias.

A diferencia de los talcos perfumados, el bicarbonato de sodio regula el PH y neutraliza los ácidos que generan las bacterias del sudor, eliminando el olor de raíz.

Como si fuese poco, el bicarbonato de sodio permite higienizar los guantes por completo, prolongando su vida útil y evitando que su material se dañe.

Ya lo sabes, si quieres evitar problemas en tus manos producto del uso de los guantes, todo lo que tienes que hacer es espolvorear un poco de bicarbonato de sodio sobre ellos.

Las 2 formas de aplicación

Aplicación directa: espolvorea una cucharada de bicarbonato de sodio sobre el interior de cada guante, y sacúdelos bien para que el polvo llegue a la punta de cada dedo.

El truco de la media: coloca dos cucharadas de bicarbonato dentro de una media fina o calcetín viejo, haz un nudo e introdúcelo en los guantes cuando no los uses. Esto ayuda a absorber la humedad y el olor sin dejar rastro.