Cómo preparar un perfume casero para que el baño huela siempre fresco

perfume casero para el hogar Te enseñamos una receta sencilla para que prepares un perfume casero para el baño.

Por otro lado, las familias pueden elegir los ingredientes que más les gusten para tener un aroma peronalizado en el cuarto de baño, el comedor y cualquier otro ambiente del hogar. A continuación, compartimos una receta casera sencilla para preparar un ambientador único y fresco.

Ingredientes

150g de sal gruesa.

Tres cucharadas de alcohol de limpieza (a partir del 70%).

Cuatro cucharadas de suavizante de ropa.

Cómo hacer un perfume casero para baño

Preparar este aromatizador es bastante sencillo, lo único que tienes que hacer es verter la sal gruesa en un frasco de vidrio o cualquier otro recipiente hasta que la sal llene 3/4 del envase. En un vaso mezcla tres cucharadas de alcohol y cuatro cucharadas colmadas de suavizante para la ropa.

sal gruesa Los granos de sal absorben el perfume y luego lo liberan en el ambiente.

Añade la mezcla líquida en el recipiente con sal gruesa y mezcla para que se unan los ingredientes. La sal absorverá el perfume y desprenderá un aroma fresco en el ambiente, por lo que olerá siempre bien. Es importante renovar los ingredientes una vez cada 15 días, así el cuarto de baño tiene buen aroma siempre.

Trucos para neutralizar el mal olor