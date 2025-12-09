Cómo preparar un perfume casero para que el baño huela siempre fresco

El cuarto de baño suele ser el espacio del hogar que rápidamente pierde su frescura. Al ser un ambiente pequeño y con ventilación limitada, los malos olores se acumulan con facilidad. Afortunadamente, existe una alternativa para quitar el mal olor, y es un perfume casero.
Como es difícil mantener el baño limpio y fresco, muchos hogares recurren a los ambientadores en aerosol y difusores comerciales, aunque la corta duración de estos productos y la preocupación por los compuestos químicos que contienen han motivado una búsqueda creciente de alternativas más saludables y económicas.
La tendencia hacia soluciones caseras, baratas y naturales ha ido en aumento, así que cada vez más familias buscan mantener un ambiente fresco sin recurrir a productos industriales. Además, hacer un perfume en casa puede ser una actividad recreativa para mantenerse entretenido y relajado.
Por otro lado, las familias pueden elegir los ingredientes que más les gusten para tener un aroma peronalizado en el cuarto de baño, el comedor y cualquier otro ambiente del hogar. A continuación, compartimos una receta casera sencilla para preparar un ambientador único y fresco.
Ingredientes
- 150g de sal gruesa.
- Tres cucharadas de alcohol de limpieza (a partir del 70%).
- Cuatro cucharadas de suavizante de ropa.
Cómo hacer un perfume casero para baño
Preparar este aromatizador es bastante sencillo, lo único que tienes que hacer es verter la sal gruesa en un frasco de vidrio o cualquier otro recipiente hasta que la sal llene 3/4 del envase. En un vaso mezcla tres cucharadas de alcohol y cuatro cucharadas colmadas de suavizante para la ropa.
Añade la mezcla líquida en el recipiente con sal gruesa y mezcla para que se unan los ingredientes. La sal absorverá el perfume y desprenderá un aroma fresco en el ambiente, por lo que olerá siempre bien. Es importante renovar los ingredientes una vez cada 15 días, así el cuarto de baño tiene buen aroma siempre.
Trucos para neutralizar el mal olor
- Lava regularmente las cortinas de baño con detergente y bicarbonato de sodio para prevenir moho y los olores desagradables.
- Espolvorea bicarbonato en el desagüe, vierte vinagre blanco, deja que burbujee para desinfectar y luego enjuaga con agua caliente para eliminar malos olores de cañerías.
- Abre la ventana diariamente para renovar el aire y evitar la humedad en el baño. Si el cuarto no tiene ventanas, mantén la puerta abierta.