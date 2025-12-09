Excarcelaron al mendocino de la Causa ANDIS: la Cámara consideró desproporcionada su prisión domiciliaria

Si bien el imputado tiene un indicador objetivo de riesgo debido a la gravedad de la amenaza de pena que implica la imputación por infracción a varios artículos del Código Penal (incluidos el 210, 175 inciso 4°, 258 y 265), los demás argumentos utilizados para sostener la presunción de riesgo carecen de respaldo actual.

En particular, los magistrados señalaron que las "serias dudas sobre el arraigo" y las facilidades para ocultarse, derivadas de intentos infructuosos de hallarlo, correspondían a las acciones realizadas en el momento "inicial" de la investigación, cuando Atchabahian aún no había sido convocado ni requerido en el expediente.

La defensa, de hecho, había enfatizado previamente que la supuesta falta de comparecencia resultaba incoherente al no haber existido una citación formal. Tampoco, para el Tribunal, existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento en la causa.

Una medida desproporcionada

El Tribunal -compuesto por los jueces de cámara Edgardo Guillermo Farah, Roberto José Boico y Martín Irurzun-, también cuestionaron la necesidad de mantener el arresto domiciliario, al considerar que la medida había dejado de ser proporcional en el escenario actual de la instrucción, especialmente dado que esta restricción fue adoptada solo respecto de Atchabahian.

ANDIS detenido Pablo Atchabahian Excarcelaron a Pablo Atchabahian.

Asimismo, no se identificaron razones claras por las cuales existiría un peligro de entorpecimiento de la instrucción en esta etapa avanzada, ni se explicó cómo el arresto domiciliario excluía esa posibilidad, a pesar de la supuesta "fuerte ascendencia del imputado sobre otras personas".

La Sala II concluyó que otras restricciones menos lesivas -similares a las adoptadas respecto de los restantes imputados- se presentan suficientes para garantizar el curso regular del proceso.

Como resultado, el Tribunal revocó la resolución y ordenó al juez de grado la inmediata fijación de alternativas dentro del régimen de progresividad contenido entre los incisos a) y h) del artículo 210 del Código Procesal Penal Federal

¿Qué se investiga?

Pablo Atchabahian, es un ex funcionario de la ANDIS y está sospechado de generar vínculos entre la agencia y droguerías y laboratorios para favorecerlos con las contrataciones y la compra de medicamentos. El médico detenido en Mendoza a mediados de noviembre en su casa ubicada en un barrio privado de Luján de Cuyo.

El médico fue señalado por el fiscal Franco Picardi como pieza clave en el supuesto entramado de las coimas de la ANDIS.

Por la investigación, la fiscalía entendió que Atchabahaian le daba órdenes directas a Daniel María Garbellini, director de Acceso a los Servicios de Salud hasta que estalló el escándalo de los audios, para favorecer a tal o cual droguería o laboratorio; y, tras ello, aumentar los precios.