¿Qué enfermedades y discapacidades están contempladas dentro del CUD?

Certificado Único de Discapacidad No todas las enfermedades y discapacidades son tenidas en cuenta para tramitar el CUD.

El CUD también reconoce: la parálisis; la debilidad muscular; amputaciones; enfermedades neuromusculares; ceguera o baja visión; sordera o dificultades auditivas; retraso mental; trastornos del espectro autista (TEA); síndrome de Down u otros trastornos genéticos o neuropsiquiátricos.

¿Cómo gestionar el Certificado Único de Discapacidad (CUD)?

Para la entrega del CUD, la Junta Evaluadora de Discapacidad realiza una evaluación biopsicosocial. Para poder obtenerlo, es necesario que las personas cumplan con los siguientes requisitos:

Certificado médico con diagnóstico actualizado, pronóstico y tratamientos que realiza

DNI con domicilio en Godoy Cruz, original y fotocopia

Constancia de CUIL

En caso de personas menores de edad se debe agregar:

Partida de Nacimiento

Fotocopia DNI del adulto responsable/ tutor

Discapacidad El CUD brinda beneficios en materia de salud, transporte, educación, etc.

¿Qué beneficios brinda el Certificado Único de Discapacidad?

El Certificado Único de Discapacidad brinda los siguientes beneficios: