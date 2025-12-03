Tramitar el Certificado Único de Discapacidad, también conocido como CUD, requiere de muchos pasos burocráticos. Este documento permite acceder a tratamientos médicos y de rehabilitación, medicamentos con cobertura total o descuentos, pasajes gratuitos en el transporte público, entre otros beneficios.
¿Qué enfermedades y discapacidades están contempladas dentro del CUD?
No todas las enfermedades y discapacidades son tenidas en cuenta al momento de tramitar el Certificado Único de Discapacidad
Sin embargo, es importante aclarar que no todas las enfermedades y discapacidades son aceptadas o tenidas en cuenta al momento de tramitar el CUD.
¿Qué enfermedades y discapacidades están contempladas en el CUD?
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) explicó que las dificultades, enfermedades o discapacidades habilitadas para solicitar un CUD son aquellas de índole Intelectual y Mental; Visual; Motor; Auditivo; Respiratorio; Cardiovascular; Renal urológico y/o Digestivo/Hepático, entre otros.
El CUD también reconoce: la parálisis; la debilidad muscular; amputaciones; enfermedades neuromusculares; ceguera o baja visión; sordera o dificultades auditivas; retraso mental; trastornos del espectro autista (TEA); síndrome de Down u otros trastornos genéticos o neuropsiquiátricos.
¿Cómo gestionar el Certificado Único de Discapacidad (CUD)?
Para la entrega del CUD, la Junta Evaluadora de Discapacidad realiza una evaluación biopsicosocial. Para poder obtenerlo, es necesario que las personas cumplan con los siguientes requisitos:
- Certificado médico con diagnóstico actualizado, pronóstico y tratamientos que realiza
- DNI con domicilio en Godoy Cruz, original y fotocopia
- Constancia de CUIL
En caso de personas menores de edad se debe agregar:
- Partida de Nacimiento
- Fotocopia DNI del adulto responsable/ tutor
¿Qué beneficios brinda el Certificado Único de Discapacidad?
El Certificado Único de Discapacidad brinda los siguientes beneficios:
- Cobertura del 100% de las prestaciones del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Esas prestaciones incluyen: tratamientos médicos, rehabilitadores, apoyos educativos, prótesis, etc.
- Acceso gratuito al transporte público Nacional de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros.
- El Símbolo Internacional de Acceso para tener libre tránsito y estacionamiento.
- Acceso a asignaciones familiares para personas con discapacidad (asignación por hijo o hija con discapacidad, asignación por maternidad de un hijo o hija con síndrome de Down, etc.)
- Eximición de algunas tasas municipales.
- Beneficios para comprar automotores.