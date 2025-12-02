Certificado Único de Discapacidad: cuándo se debe actualizar y bajo qué condiciones

Discapacidad Algunos CUD han recibido una prórroga de un año.

Es decir que aquel CUD que tenga como fecha de vencimiento el 15 de diciembre de 2025, deberá ser renovado el 15 de diciembre de 2026.

Sin embargo, los CUD con fecha de actualización en 2022, 2023 o 2024 deben renovarse en 2025, lo que significa que no están incluidos en la prórroga para los demás certificados.

El objetivo de la medida compartida por ANDIS es garantizar el ejercicio de los derechos de los titulares de cada CUD, y de esta manera se les brinda más tiempo para renovar el trámite. Además, busca evitar la saturación de turnos en las fechas de actualización.

Quienes tengan que renovar sí o sí el CUD antes de que finalice el 2025, deberán pedir turno en una Junta Evaluadora, reunir los documentos necesarios y realizar el trámite.

Certificado Único de Discapacidad El CUD brinda beneficios en amteria de salud, educación, transporte, etc.

¿Cuáles son los beneficios del Certificado Único de Discapacidad?

Los titulares del CUD pueden acceder a los siguientes beneficios: