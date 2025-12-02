El Certificado Único de Discapacidad, también conocido simplemente como CUD, es un documento que le permite a las personas con discapacidad acceder a diversos beneficios de salud, educación, transporte, etc.
Certificado Único de Discapacidad: cuándo se debe actualizar y bajo qué condiciones
Certificado Único de Discapacidad: ¿cuándo se debe renovar y qué beneficios brinda este documento?
Sin embargo, el CUD tiene fecha de vencimiento y en algunos casos se han lanzado prórrogas para atrasar su renovación. Ahora el Gobierno Nacional reafirmó que continúan vigentes los cambios en la renovación de este documento para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los beneficiarios.
¿Cuándo se debe renovar el CUD?
Desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) confirmaron que todos los Certificados Únicos de Discapacidad con fecha de renovación entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 tendrán una prórroga de un año, extendiendo su validez hasta la misma fecha de 2026.
Es decir que aquel CUD que tenga como fecha de vencimiento el 15 de diciembre de 2025, deberá ser renovado el 15 de diciembre de 2026.
Sin embargo, los CUD con fecha de actualización en 2022, 2023 o 2024 deben renovarse en 2025, lo que significa que no están incluidos en la prórroga para los demás certificados.
El objetivo de la medida compartida por ANDIS es garantizar el ejercicio de los derechos de los titulares de cada CUD, y de esta manera se les brinda más tiempo para renovar el trámite. Además, busca evitar la saturación de turnos en las fechas de actualización.
Quienes tengan que renovar sí o sí el CUD antes de que finalice el 2025, deberán pedir turno en una Junta Evaluadora, reunir los documentos necesarios y realizar el trámite.
¿Cuáles son los beneficios del Certificado Único de Discapacidad?
Los titulares del CUD pueden acceder a los siguientes beneficios:
- Cobertura total del 100% en las prestaciones del Sistema de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad, que incluye: tratamientos médicos, rehabilitación, apoyos educativos, prótesis, entre otros.
- Acceso gratuito al transporte público Nacional en trenes, subtes, colectivos y micros, tanto de corta como de larga distancia.
- El Símbolo Internacional de Acceso que asegura libre tránsito y estacionamiento.
- Acceso a asignaciones familiares destinadas a personas con discapacidad.
- Exención de ciertas tasas municipales. Esto no se da en todo el país, sino en algunos municipios.
- Beneficios especiales para la adquisición de vehículos.