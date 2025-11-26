CUD: quién defiende los derechos de las personas con discapacidad en Mendoza

Discapacidad La Defensoría tiene su origen para cubrir todos los tratamientos de personas con discapacidad.

La misión del Defensor de las Personas con Discapacidad es la defensa y protección de los intereses y derechos de las personas con discapacidad contemplados en la Constitución Nacional, Tratados Internacionales, Constitución Provincial y las leyes, frente a los actos de la administración pública provincial y municipal, prestadores de servicios públicos, de entidades financieras y de las personas físicas o jurídicas que generen conflictos con ellas.

La figura del Defensor de las Personas con Discapacidad está disponible en la provincia de Mendoza desde el 2013, y quien ejerce ese rol es Juan Carlos González Olsina.

Embed - Juan Carlos Gonzalez Olsina en Instagram: "Las barreras no son metáforas: se sienten cuando la rehabilitación se suspende, el transporte no llega y la receta caduca antes de que lleguen los medicamentos del mes. Hoy, en @elsietetv , hablamos sobre lo que miles de personas con discapacidad y sus familias estamos viviendo: la #EmergenciaEnDiscapacidad es un estado de excepción que ya duele. Los derechos no son saldo a recortar. Hoy, Diputados escuchó a la calle; que el Senado de la Nación convierta la urgencia en ley y fondos reales, sin demora. LOS DERECHOS NO SE VETAN #DerechosHumanos #emergenciaendiscapacidad" View this post on Instagram

En concreto, González Olsina tiene la misión de respaldar al colectivo frente a personas jurídicas, privadas, individuales o el Estado. Desde su designación, el profesional ha destacado que más de la mitad de los reclamos que recibe tiene que ver con el área de salud.

"Intervenimos en situaciones colectivas complejas, como la quita de pensiones en 2017. También fuimos el primer organismo del país en hacer un juicio por la mora de entrega de pensiones y estuvimos presentes en el Caso Próvolo. Esas instancias colectivas hicieron que la defensoría ingrese en la consideración de la opinión pública", aseguró González Olsina en una entrevista brindada a El Auditor.

Lamentablemente pocas personas conocen la figura del Defensor de las Personas con Discapacidad, y es primordial que la sociedad sea conciente de los derechos y herramientas que pueden aprovechar para mejorar su calidad de vida.