Muchas personas con discapacidad reclaman que cuando tienen que tramitar el Certificado Único de Discapacidad, también conocido como CUD, no reciben asesoramiento o consejos para obtenerlo correctamente.
CUD: quién defiende los derechos de las personas con discapacidad en Mendoza
Pocas personas conocen la figura del Defensor de las Personas con Discapacidad en la provincia de Mendoza
Pocos usuarios del CUD saben que en Mendoza existe la figura del Defensor de las Personas con Discapacidad, de acuerdo con lo que dispone la ley 8345 modificada por la ley 8510. A continuación los detalles de este rol.
¿Qué hace un Defensor de las Personas con Discapacidad?
Se trata de un órgano unipersonal e independiente con autonomía funcional. El mismo ejerce las funciones establecidas por la ley y no recibe instrucciones de ninguna autoridad.
La misión del Defensor de las Personas con Discapacidad es la defensa y protección de los intereses y derechos de las personas con discapacidad contemplados en la Constitución Nacional, Tratados Internacionales, Constitución Provincial y las leyes, frente a los actos de la administración pública provincial y municipal, prestadores de servicios públicos, de entidades financieras y de las personas físicas o jurídicas que generen conflictos con ellas.
La figura del Defensor de las Personas con Discapacidad está disponible en la provincia de Mendoza desde el 2013, y quien ejerce ese rol es Juan Carlos González Olsina.
En concreto, González Olsina tiene la misión de respaldar al colectivo frente a personas jurídicas, privadas, individuales o el Estado. Desde su designación, el profesional ha destacado que más de la mitad de los reclamos que recibe tiene que ver con el área de salud.
"Intervenimos en situaciones colectivas complejas, como la quita de pensiones en 2017. También fuimos el primer organismo del país en hacer un juicio por la mora de entrega de pensiones y estuvimos presentes en el Caso Próvolo. Esas instancias colectivas hicieron que la defensoría ingrese en la consideración de la opinión pública", aseguró González Olsina en una entrevista brindada a El Auditor.
Lamentablemente pocas personas conocen la figura del Defensor de las Personas con Discapacidad, y es primordial que la sociedad sea conciente de los derechos y herramientas que pueden aprovechar para mejorar su calidad de vida.