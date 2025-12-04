El árbol frutal que crece en maceta, brinda una sombra refrescante y es un imán para la buena suerte y abundancia

mandarino maceta El mandarino es una planta que crece en maceta y atrae buena suerte.

Lo único a considerar es que esta especie necesita un suelo bien drenado y que sea rico en nitrógeno y potasio. Respecto al tamaño de su maceta, la misma debe tener una capacidad de al menos 50 litros, para que las raíces crezcan sin problema alguno.

Antes de trasplantar el mandarino de la maceta del vivero a tu maceta, tendrás que colocar algunas piedras en el fondo para que el agua del riego drene perfectamente, evitando el encharcamiento. Luego, introducir el árbol frutal cuidadosamente, usar un sustrato especial para cítricos y cubrir la raíz complemente hasta el borde del recipiente.

Para que la planta crezca de forma saludable y a gran velocidad, será necesario regarla cada vez que la tierra esté semi seca. Luego de trasplantarlo se sugiere hidratar dos veces al día durante dos semanas. Después, regar solamente una vez por semana o cada vez que el sustrato esté seco. Además, la maceta del árbol frutal debe estar orientada hacia el sol y resguardada del viento.

mandarino arbol frutal maceta Este árbol frutal puede crecer hasta 3 metros con una poda controlada.

Si cuidás el árbol frutal de esta forma, no solo te asegurarás una hermosa planta en maceta que te dará frutos y una sombra refrescante, sino que también podrás aprovechar sus propiedades energéticas.

Según el Feng Shui, las frutas redondas y doradas de este árbol frutal representan la abundancia, la fortuna y la buena suerte. Además, su color activa la energía del Fuego, impulsando la vitalidad.