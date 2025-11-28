Inicio Sociedad Árboles
El árbol que crece en maceta, llena de color tu terraza y es un imán para la riqueza y la fortuna

Esta planta no solo se destaca por su belleza, sino también por sus propiedades energéticas

Walter Vasquez
Esta planta aportará elegancia a tu terraza.

Si estás buscando una planta para tener en la terraza y llenarla de color y vida, existe un árbol que crece a la perfección en maceta y que, al mismo tiempo, tiene propiedades energéticas vinculadas a la riqueza y la fortuna, según los postulados del Feng Shui.

Cuál es el árbol en maceta que atrae riqueza y fortuna a tu vida

El árbol que crece en maceta y que sí o sí deberás tener en tu terraza es el arce japonés. Su nombre científico es Acer palmatum y se trata de una hermosa planta ornamental que cambia de color según la estación del año que estemos transitando. Además, no exige demasiados cuidados de jardinería.

Este ejemplar de porte compacto y reducido es perfecto para espacios pequeños como terrazas, balcones y patios de luz. Si tenés una maceta con este árbol, le darás a estos lugares distintas tonalidades cromáticas que van desde el verde hasta el amarillo intenso, pasando por el rojo y el naranja, creando un potente efecto visual.

arce japones
Arce japon&eacute;s, el &aacute;rbol que crece en maceta y no puede faltar en tu terraza.

Más allá de sus cualidades estéticas, el arce japonés es una planta muy valorada dentro del Feng Shui. La filosofía asiática de origen taoísta le confiere distintos poderes energéticos que podemos usar a nuestro favor.

Según estos postulados milenarios, el arce japonés promueve la energía vital Qi, impulsando el crecimiento personal, la riqueza, la prosperidad, la abundancia y la fortuna, mejorando también la reputación y el éxito en múltiples aspectos de la vida.

En sintonía, cuando este árbol tiene las hojas de color rojo o naranja, el Feng Shui asegura que la planta tiene el poder de incrementar la vitalidad personal, aprovechando su elemento fuego, el cual difunde calor y energía por todo el espacio vital.

Además, si tenés un arce japonés en la terraza, ayudarás a promover las relaciones familiares armoniosas, fomentando el romanticismo y evitando los conflictos.

arce japones maceta
El arce japon&eacute;s crece a la perfecci&oacute;n en maceta.

Para aprovechar todas estas vibras, es menester evitar el desequilibrio energético rodeando al arce japonés con objetos o plantas del elemento tierra o agua. También será fundamental controlar el crecimiento excesivo del árbol, ya que puede generar desarmonía, interrumpiendo el flujo de energía positiva.

