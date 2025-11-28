El árbol que crece en maceta, llena de color tu terraza y es un imán para la riqueza y la fortuna

arce japones Arce japonés, el árbol que crece en maceta y no puede faltar en tu terraza.

Más allá de sus cualidades estéticas, el arce japonés es una planta muy valorada dentro del Feng Shui. La filosofía asiática de origen taoísta le confiere distintos poderes energéticos que podemos usar a nuestro favor.

Según estos postulados milenarios, el arce japonés promueve la energía vital Qi, impulsando el crecimiento personal, la riqueza, la prosperidad, la abundancia y la fortuna, mejorando también la reputación y el éxito en múltiples aspectos de la vida.

En sintonía, cuando este árbol tiene las hojas de color rojo o naranja, el Feng Shui asegura que la planta tiene el poder de incrementar la vitalidad personal, aprovechando su elemento fuego, el cual difunde calor y energía por todo el espacio vital.

Además, si tenés un arce japonés en la terraza, ayudarás a promover las relaciones familiares armoniosas, fomentando el romanticismo y evitando los conflictos.

arce japones maceta El arce japonés crece a la perfección en maceta.

Para aprovechar todas estas vibras, es menester evitar el desequilibrio energético rodeando al arce japonés con objetos o plantas del elemento tierra o agua. También será fundamental controlar el crecimiento excesivo del árbol, ya que puede generar desarmonía, interrumpiendo el flujo de energía positiva.