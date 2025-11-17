Ni sansevieria ni potus: las plantas desconocidas que pueden absorber la humedad de las paredes en pocas horas

Una de las plantas predilectas para combatir este inconveniente es la hiedra, un ejemplar trepador que, si controlamos su crecimiento, será perfecto para tener en la sala. Esta especie es capaz de absorber la humedad y filtrar las sustancias nocivas que abundan en el ambiente. El único punto en contra de la hiedra es que resulta tóxica para mascotas.

hiedra La hiedra es una de las plantas que elimina la humedad.

Otra de las plantas que podemos tener en casa para contrarrestar la humedad es la esparraguera. Se trata de una especie que adora los ambientes sombríos, por lo que puede desarrollarse perfectamente en el baño o en un lugar oscuro de la vivienda. La esparraguera es de fácil cuidado y aporta a la belleza de la sala.

esparraguera La esparraguera también tiene cualidades que combaten la humedad.

Por último, hay dos especies de lirio que tienen iguales o mejores cualidades que la sansevieria y el potus. Por un lado, tenemos el lirio verde, una planta adecuada para habitaciones con humedad variable, ya que es capaz de absorberla y combatir las manchas de moho. Por el otro, está el lirio de paz, un ejemplar que actúa casi como filtro de aire natural, quitando la humedad y purificando el aire de sustancias nocivas.