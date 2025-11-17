Tanto la sansevieria como el potus son plantas reconocidas popularmente por su poder para absorber la humedad ambiental. Es decir que, además de aportar elegancia al hogar, se encargan de resolver uno de los problemas estructurales más frecuentes. Aunque, es cierto también que no son las únicas especies con dichas facultades.
Ni sansevieria ni potus: las plantas desconocidas que pueden absorber la humedad de las paredes en pocas horas
La humedad en el hogar es un problema que se debe resolver rápidamente. Las manchas negras y verdosas no solo atentan contra la belleza de la sala, sino que también pueden ocasionar un daño irreparable en la pared, al punto tal de promover su caída.
En este sentido, además de la sansevieria o potus, existen algunas plantas que tienen entre sus cualidades la capacidad de absorber la humedad generada por el vapor de la cocina o de la ducha, la filtración exterior y hasta la rotura de un caño (aunque en este caso se recomienda reparar el daño).
Una de las plantas predilectas para combatir este inconveniente es la hiedra, un ejemplar trepador que, si controlamos su crecimiento, será perfecto para tener en la sala. Esta especie es capaz de absorber la humedad y filtrar las sustancias nocivas que abundan en el ambiente. El único punto en contra de la hiedra es que resulta tóxica para mascotas.
Otra de las plantas que podemos tener en casa para contrarrestar la humedad es la esparraguera. Se trata de una especie que adora los ambientes sombríos, por lo que puede desarrollarse perfectamente en el baño o en un lugar oscuro de la vivienda. La esparraguera es de fácil cuidado y aporta a la belleza de la sala.
Por último, hay dos especies de lirio que tienen iguales o mejores cualidades que la sansevieria y el potus. Por un lado, tenemos el lirio verde, una planta adecuada para habitaciones con humedad variable, ya que es capaz de absorberla y combatir las manchas de moho. Por el otro, está el lirio de paz, un ejemplar que actúa casi como filtro de aire natural, quitando la humedad y purificando el aire de sustancias nocivas.