Pocos lo saben: cuántas variedades de sansevieria o lengua de suegra existen y cuál es la mejor para tener en casa

La sansevieria o lengua de suegra es un ejemplar que ha ganado reputación en los últimos meses gracias a sus virtudes estéticas y también a sus simples cuidados. Si ya conocés todo sobre ella y simplemente querés ir al vivero a comprar una planta de este tipo, es importante que primero conozcas las variedades que existen y cuál es la que mejor se adapta a tu sala.
Los 9 tipos de sansevieria o lengua de suegra que podés elegir para tener en casa
Según los expertos de Pur Plant, existen nueve tipos de sansevieria o lengua de suegra y las principales diferencias radican en la forma y la tonalidad de sus hojas. A continuación, las conocerás en profundidad y sabrás cuál escoger.
Sansevieria Trifasciata
Es la variedad más común. Sus hojas son largas, puntiagudas y presentan un patrón atractivo. Esta variedad de lengua de suegra prospera en condiciones de iluminación variadas y el poco riego que demanda.
Sansevieria Golden
Esta variedad de lengua de suegra tiene en sus hojas marcados bordes amarillos. Prefiere los suelos arenosos, alcalinos y con buen drenaje.
Sansevieria Green Star
Esta planta es muy fácil de cuidar y se destaca por sus hojas gruesas, rayadas y con distintas tonalidades de verde. Según los especialistas, prefiere un sustrato compuesto por turba negra y fibra de coco.
Sansevieria Dark Green
Esta especie de sansevieria es originaria de África Tropical, por lo que crece fácilmente en ambientes secos y cálidos con una temperatura media de 15 a 30°C, mientras que la temperatura ideal en invierno no debería estar por debajo de los 10°C. El único punto en contra es que sus hojas son tóxicas para gatos.
Sansevieria Mikado Mini
Es una de las variedades más exóticas. Es de tamaño pequeño y sus hojas son delgadas y puntiagudas. Esta planta debe regarse, en verano, una vez cada 10 días.
Sansevieria Trenzada
Otra lengua de suegra exótica es la especie trenzada. Sus hojas se cruzan de manera única, formando una trenza. Su riego también debe ser esporádico, ya que es una de las variedades más resistentes.
Sansevieria Victoria Mini
Este tipo de lengua de suegra se destaca por tener pocas hojas, las cuales crecen en forma de aleta de tiburón. Es un ejemplar resistente que no requiere mucho mantenimiento.
Sansevieria Moonshine
Si buscás elegancia y estilo, la variedad que deberás tener en casa es la Sansevieria Moonshine, con hojas verde plateado sedoso. Este ejemplar prefiere la luz brillante, pero puede tolerar la sombra parcial.
Sansevieria Silver Zeylanica
La Sansevieria Silver Zeylanica es también de los ejemplares más populares. Es una planta de tamaño intermedio, con aspecto sofisticado y con un toque de elegancia plateada en sus hojas. Es resistente y de bajo mantenimiento.