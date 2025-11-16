Un hombre de 75 años falleció este domingo en el barrio San Martín tras un paro cardíaco luego de participar en una pelea, según informaron fuentes policiales.
Un hombre con antecedentes por abuso falleció de un paro luego de una pelea en el barrio San Martín
Ocurrió el domingo en las orillas del zanjón de Gran Capitán Sur. Llegó a su domicilio con síntomas graves. Cuando arribó la Policía ya había fallecido. Investigan las circunstancias
El hecho ocurrió alrededor de las 9 de la mañana en las orillas del zanjón de calle Gran Capitán Sur, a metros del merendero "Yo sí te creo".
La víctima fatal habría llegado a su domicilio contando que había tenido una pelea con otros hombres, que tenía dificultad para respirar y un fuerte dolor abdominal.
Cuando llegaron los efectivos policiales a su casa, el hombre ya no tenía signos vitales. Médicos del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) constataron su deceso por paro cardiorrespiratorio.
Además, certificaron que la víctima tenía manchas de sangre en una de sus manos. Un familiar de esta persona contó a los policías que no tenía enfermedades de base pero sí adicción al alcohol.
Antecedentes penales de la víctima fatal en el barrio San Martín
Fuentes policiales indicaron a Diario UNO que el hombre tenía una causa pendiente en la Fiscalía de Instrucción 8 por un delito contra la integridad sexual. En su prontuario constaban antecedentes penales por amenazas, lesiones leves, abuso sexual con acceso carnal y lesiones.
La investigación continuará con las pesquisas de Policía Científica, pero preliminarmente éstas arrojaron que el hombre habría muerto por paro cardiorrespiratorio.