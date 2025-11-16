Un hombre con antecedentes por abuso falleció de un paro luego de una pelea en el barrio San Martín

barrio san martin asesinato La escena del hecho.

Cuando llegaron los efectivos policiales a su casa, el hombre ya no tenía signos vitales. Médicos del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) constataron su deceso por paro cardiorrespiratorio.

Además, certificaron que la víctima tenía manchas de sangre en una de sus manos. Un familiar de esta persona contó a los policías que no tenía enfermedades de base pero sí adicción al alcohol.

Antecedentes penales de la víctima fatal en el barrio San Martín

Fuentes policiales indicaron a Diario UNO que el hombre tenía una causa pendiente en la Fiscalía de Instrucción 8 por un delito contra la integridad sexual. En su prontuario constaban antecedentes penales por amenazas, lesiones leves, abuso sexual con acceso carnal y lesiones.

La investigación continuará con las pesquisas de Policía Científica, pero preliminarmente éstas arrojaron que el hombre habría muerto por paro cardiorrespiratorio.