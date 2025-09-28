Allanaron una casa en barrio San Martín y detuvieron a una mechera buscada por varios robos

mechera detenida capital La mechera fue detenida en el barrio San Martín, de Ciudad.

En el operativo, la Policía secuestró elementos vinculados a los hechos denunciados, entre ellos prendas de vestir, carteras, teléfonos celulares, un equipo de electrocardiograma, llaves de vehículos y documentación personal a nombre de terceros.

La detenida quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Capital.

Robo a un vendedor de empanadas

Un joven de 21 años fue asaltado por un delincuente en Luján de Cuyo este sábado alrededor de las 21. El hombre vendía empanadas en el interior del barrio Renacer del Plata cuando fue abordado por una persona que lo amenazó con un arma de fuego.

El botín fue de $30.000 y documentación personal. El caso es investigado por la Oficina Fiscal del mencionado departamento.

Un delincuente se llevó una pata de jamón crudo y salió corriendo

Un comerciante de 29 años fue víctima de un robo este sábado alrededor de las 18.45 en su local comercial ubicado en calle Bandera de los Andes al 3300, en Guaymallén. El delincuente ingresó al establecimiento, tomó una pata de jamón crudo y salió corriendo.

Móviles policiales,(11).jpeg Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

El dueño del negocio persiguió al ladrón, pero al llegar a la calle Bolivia vio cómo 2 cómplices esperaban al ladrón en un vehículo Volkswagen Gol. Uno de los hombres vestía una camiseta de fútbol y el otro tenía el cabello teñido de amarillo, según indicó el denunciante a los efectivos policiales de la Comisaría 9°.

Los tres sujetos abordaron el automóvil y se dieron a la fuga. El hecho es investigado por la Oficina Fiscal, que dispuso la actuación del personal de la Unidad Investigativa de Delitos (UID).

Detuvieron a dos ladrones que intentaban vender una moto robada

Un hombre de 39 años denunció a la Policía que encontró en venta una moto que le había sido sustraída días antes.

La víctima alertó inmediatamente a efectivos policiales sobre la propuesta de compra, lo que permitió que personal especializado de automotores se dirigiera a calles Independencia y Moyano, lugar acordado para la transacción comercial.

En el operativo, efectuado con conocimiento de la Oficina Fiscal N° 2 de Las Heras, lograron detener a dos delincuentes de 22 y 34 años y recuperar la motocicleta marca Keller Stratus. El vehículo no tenía dominio colocado, pero correspondía a la patente denunciada como robada en septiembre.

La fiscalía dispuso la aprehensión de los detenidos, el secuestro de la moto y los procedimientos correspondientes. El caso fue denunciado en la Comisaría 56.