Inicio Policiales Mecheras
Inseguridad en Mendoza

Video: detuvieron a dos mecheras cordobesas y a dos tucumanas que robaban en el centro

Las mecheras fueron rápidamente seguidas y detenidas por las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones. Las mujeres quedaron filmadas en un video

Por UNO
La rápida intervención de los policías permitió detener a las mecheras en pleno centro mendocino.

La rápida intervención de los policías permitió detener a las mecheras en pleno centro mendocino.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Con precisión y paciencia, cuatro mecheras recorrían y buscaban víctimas desprevenidas por el centro mendocino -sobre todo en la zona de los bancos- hasta que personal policial de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) las detuvo este martes. Se trata de dos tucumanas y dos cordobesas.

Las mujeres operaban con una metodología implacable: una de ellas atacaba los bolsos de la víctima mientras las otras tres la cubrían.

Embed - Turismo delictivo: detuvieron a cuatro mecheras cordobesas y tucumanas que robaban en el centro

Las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones, que coordinó y movilizó a los policías, registraron perfectamente dos secuencias: en una de ellas se ve cómo el grupo fracasa en el intento de robarle la cartera a un hombre en calle Necochea y en la otra logran manotear pertenencias del bolso de un joven que caminaba por Patricias Mendocinas.

Las mecheras fueron detenidas a las pocas cuadras

Con esta información en vistas, integrantes de la Unidad Ciclística de Acción Rápida logró interceptar a los sospechosas a las pocas cuadras.

Durante la requisa, las mujeres tenían entre su ropa elementos denunciados por una de las víctimas. Inmediatamente fueron trasladadas a la Comisaría 1ª.

Las mecheras cordobesas detenidas tienen 31 y 25 años y las tucumanas 46 y 36.

Temas relacionados:

Te puede interesar