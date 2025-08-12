Con precisión y paciencia, cuatro mecheras recorrían y buscaban víctimas desprevenidas por el centro mendocino -sobre todo en la zona de los bancos- hasta que personal policial de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) las detuvo este martes. Se trata de dos tucumanas y dos cordobesas.
Video: detuvieron a dos mecheras cordobesas y a dos tucumanas que robaban en el centro
Las mecheras fueron rápidamente seguidas y detenidas por las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones. Las mujeres quedaron filmadas en un video