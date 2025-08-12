Video: detuvieron a dos mecheras cordobesas y a dos tucumanas que robaban en el centro

Las mujeres operaban con una metodología implacable: una de ellas atacaba los bolsos de la víctima mientras las otras tres la cubrían.

Las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones, que coordinó y movilizó a los policías, registraron perfectamente dos secuencias: en una de ellas se ve cómo el grupo fracasa en el intento de robarle la cartera a un hombre en calle Necochea y en la otra logran manotear pertenencias del bolso de un joven que caminaba por Patricias Mendocinas.