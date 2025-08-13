Secuestro en Austria 3 La historia del secuestro de la niña en Austria todavía es recordada.

El secuestro en Austria

Wolfgang Piklopil, un técnico de comunicaciones de 36 años, la interceptó, la levantó por la cintura y la introdujo en una camioneta blanca. En cuestión de segundos, la niña secuestrada desapareció sin dejar rastro.

El secuestro desencadenó una búsqueda masiva en Austria. La policía investigó cientos de camionetas blancas, sin lograr una pista exitosa.

Natascha Kampusch fue llevada a un búnker de 5 metros cuadrados construido bajo el garaje de su secuestrador. Este espacio, sin ventanas, con una puerta de acero reforzada y aislado acústicamente, se convirtió en su prisión durante los primeros años.

Su vida era claustrofóbica y deshumanizante. Durante los primeros 6 meses, la niña no salió de ese pequeño cuarto. La habitación tenía una cama, una mesa, un televisor y un inodoro.

El secuestrador diseñó el espacio para mantenerla oculta. La entrada, escondida tras un armario y una trampilla en la cochera, aseguraba que nadie descubriera su presencia.

El secuestrador alternaba entre castigos brutales y gestos que simulaban afecto. La golpeaba frecuentemente, a veces hasta 200 veces por semana, y la mantenía en ayuno para debilitarla. A través de un intercomunicador, la insultaba y la humillaba. Sin embargo, también le proporcionaba libros, la educaba y celebraba con ella cumpleaños y la Navidad, dándole regalos.

Secuestro en Austria La historia del secuestro de la niña en Austria todavía es recordada.

El fin del secuestro

Con el tiempo, Wolfgang Piklopil relajó algunas restricciones. A los dos años del secuestro, Natascha Kampusch tuvo acceso a una radio. En 2005 pudo salir al jardín y un año después llegó a esquiar, bajo amenazas de muerte si intentaba escapar.

Estos “privilegios” le dieron a la niña oportunidades para planear su fuga. El 23 de agosto de 2006, a los 18 años, encontró su momento. Mientras limpiaba el auto del secuestrador, él se alejó para atender una llamada telefónica. Aprovechando el ruido de la aspiradora, corrió, saltó vallas y llegó a la casa de una vecina a quien suplicó ayuda.

Su identidad fue confirmada por una cicatriz y pruebas de ADN. Pesaba apenas 42 kilos, casi lo mismo que a los 10 años, y había crecido solo 15 centímetros.

Horas después, el secuestrador se enteró de que la niña había escapado y se suicidó arrojándose a las vías de un tren. La liberación conmocionó al mundo, pero su reintegración fue compleja.