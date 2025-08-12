El subgerente de un supermercado fue imputado por querer llevarse 200 kilos de pollo

Según la acusación, el hecho habría sido cometido por un subgerente, señalado por intentar robar 15 cajas de pata muslos por la playa de estacionamiento del supermercado.

Policía móviles Seguridad El supuesto intento de hurto ocurrió en un supermercado de San Martín y un trabajador quedó imputado. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Según indicaron los denunciantes, el hombre habría cometido este tipo de hechos varias veces, hasta que el último fue cuando lo esperaron en la playa de estacionamiento y le pidieron el ticket de la supuesta compra. No lo tenía.