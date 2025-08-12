Un empleado de un reconocido supermercado de San Martín quedó imputado luego de haber sido denunciado por intentar robar 200 kilos de pollo. El personal de seguridad del comercio indicó que lo filmaron con un celular y ahora la Justicia espera dar con la grabación de las cámaras del lugar.
El subgerente de un supermercado fue imputado por querer llevarse 200 kilos de pollo
