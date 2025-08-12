Inicio Policiales imputado
El subgerente de un supermercado fue imputado por querer llevarse 200 kilos de pollo

Se trata de un empleado de un supermercado de San Martín, quien fue acusado por el personal de seguridad. Fue imputado e investigan el hecho

Por UNO
El trabajador que quedó imputado fue acusado por intenter llevarse cerca de 200 kilos de pollo.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Un empleado de un reconocido supermercado de San Martín quedó imputado luego de haber sido denunciado por intentar robar 200 kilos de pollo. El personal de seguridad del comercio indicó que lo filmaron con un celular y ahora la Justicia espera dar con la grabación de las cámaras del lugar.

Según la acusación, el hecho habría sido cometido por un subgerente, señalado por intentar robar 15 cajas de pata muslos por la playa de estacionamiento del supermercado.

Policía móviles Seguridad
El supuesto intento de hurto ocurrió en un supermercado de San Martín y un trabajador quedó imputado.

Según indicaron los denunciantes, el hombre habría cometido este tipo de hechos varias veces, hasta que el último fue cuando lo esperaron en la playa de estacionamiento y le pidieron el ticket de la supuesta compra. No lo tenía.

Por esto mismo, la Justicia de San Martín comenzó la investigación e imputó al sospechoso por tentativa de hurto, un delito que es excarcelable por lo que quedó en libertad.

Mientras, los pesquisas esperan tener las imágenes de las cámaras de seguridad del local para determinar la veracidad de los supuestos y reiterados robos que habría cometido el hombre que ahora quedó imputado.

