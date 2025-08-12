Un barra de la Lepra zafó de ser condenado a perpetua por un crimen pero ahora cayó por un robo

Julián Reyes Barra Independiente Rivadavia 2 Julián Reyes, el barrabrava de Independiente Rivadavia que volvió a ser detenido.

Minutos después, un móvil policial notó que el mismo rodado circulaba por calle Paso de los Andes por lo que se inició una persecución que terminó a las pocas cuadras, cuando la camioneta terminó en una acequia. Allí fue detenido su conductor, Julián Reyes, con todos los elementos robados minutos antes.

La perpetua que evitó el barrabrava y el robo que ahora lo complicó

Julián Reyes quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos. Fue imputado por hurto agravado por ser de un vehículo dejado en la vía pública y robo simple. Arriesga una potencial condena de entre 3 y 16 años de prisión y el lunes pasado la jueza Julieta Espínola le dictó la prisión preventiva.

Para ordenar que siga preso en la cárcel fue clave un antecedente que tiene en su contra: una condena por un recordado crimen. Julián Reyes fue uno de los cuatro barrabravas de Independiente Rivadavia que el 23 de enero de 2021 acribilló a disparos a Gabriel Gabito Videla (26) en las inmediaciones de los portones del Parque General San Martín cuando se desató una interna en medio de 2.000 hinchas de la Lepra que hacían un banderazo.

Gabriel Videla 2.jpg Gabriel Videla fue baleado en una interna de barrabravas de la Lepra.

Julián Reyes y los otros barrabravas arriesgaban una pena de prisión perpetua, pero la investigación se fue desdibujando y nunca se pudo determinar cuál de todos fue el autor de los disparos.

Finalmente terminaron arreglando su condena en un juicio abreviado y este joven recibió una pena de 4 años por homicidio en riña.

El 2 de julio pasado cumplía esa condena, pero el 19 de septiembre había obtenido la libertad en forma condicional. Ahora, parece haber echado todo a perder y el barrabrava de la Lepra volverá a estar al menos varios meses en la cárcel hasta llegar a un juicio por el robo.