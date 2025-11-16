Dos jóvenes de 17 y 18 años fallecieron en un accidente de tránsito en Tupungato

El siniestro ocurrió cuando la motocicleta circulaba por avenida Correa en sentido este–oeste, a la altura de la bodega Covitu, cuando por motivos que aún no están claros el conductor perdió el control del vehículo e impactó contra un poste de alumbrado público.

Las víctimas del accidente fueron asistidas por los médicos de una ambulancia. Confirmaron que una murió en el lugar, mientras que la otra fue trasladada a un hospital. Imagen ilustrativa. Las víctimas fatales tenían 17 y 18 años. Foto ilustrativa

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica e Investigaciones para determinar la mecánica del hecho.