Dos jóvenes de 17 y 18 años fallecieron en un accidente de tránsito en Tupungato

Dos jóvenes fallecieron en un accidente de tránsito este domingo a la 1 de la madrugada en Tupungato. Las víctimas fatales fueron identificadas como Tomás Bragado (conductor), de 17 años, y Guadalupe Estefanía Fernández, de 18.
Grave choque
El siniestro ocurrió cuando la motocicleta circulaba por avenida Correa en sentido este–oeste, a la altura de la bodega Covitu, cuando por motivos que aún no están claros el conductor perdió el control del vehículo e impactó contra un poste de alumbrado público.
En el lugar trabajó personal de la Policía Científica e Investigaciones para determinar la mecánica del hecho.