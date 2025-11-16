Inicio Policiales Accidentes en Mendoza
Dos jóvenes de 17 y 18 años fallecieron en un accidente de tránsito en Tupungato

Se trata de Tomás Bragado de 17 años y Guadalupe Estefanía Fernández de 18. El siniestro ocurri{o en las inmediaciones de la bodega Covitu

Por UNO
Dos jóvenes fallecieron en un accidente de tránsito este domingo a la 1 de la madrugada en Tupungato. Las víctimas fatales fueron identificadas como Tomás Bragado (conductor), de 17 años, y Guadalupe Estefanía Fernández, de 18.

El siniestro ocurrió cuando la motocicleta circulaba por avenida Correa en sentido este–oeste, a la altura de la bodega Covitu, cuando por motivos que aún no están claros el conductor perdió el control del vehículo e impactó contra un poste de alumbrado público.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica e Investigaciones para determinar la mecánica del hecho.

