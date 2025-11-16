Un motociclista cayó de su moto por la lluvia y falleció en San Rafael

hospital schestakow san rafael.jpg La acompañante de la víctima fatal quedó internada en el hospital Schestakow. visibilit edi delet

La reconstrucción del hecho indicó que transitaban en una Motomel 200 cilindradas y el motociclista habría perdido el control del rodado por la calzada mojada producto de las lluvias. El vehículo menor derrapó y ambos cayeron al suelo.

La víctima fatal fue trasladada por el Servicio de Emergencia Coordinado en grave estado de salud junto a su pareja al hospital local pero pese a la asistencia médica falleció alrededor de las 16.