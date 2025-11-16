Un hombre de 49 años falleció este sábado en un accidente de tránsito cuando circulaba en su moto por calle Apague de Villa Atuel, San Rafael. La víctima fatal iba acompañado por su pareja, quien fue trasladada al hospital Schestakow, según confirmaron fuentes policiales.
Tragedia en el Sur
Un motociclista cayó de su moto por la lluvia y falleció en San Rafael
La víctima fatal tenía 49 años. Circulaba por calle Apague de Villa Atuel junto a su pareja, quien quedó internada en el hospital Schestakow
La reconstrucción del hecho indicó que transitaban en una Motomel 200 cilindradas y el motociclista habría perdido el control del rodado por la calzada mojada producto de las lluvias. El vehículo menor derrapó y ambos cayeron al suelo.
La víctima fatal fue trasladada por el Servicio de Emergencia Coordinado en grave estado de salud junto a su pareja al hospital local pero pese a la asistencia médica falleció alrededor de las 16.