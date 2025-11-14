Ley de tránsito: ¿quién tiene la culpa en un choque del lado del conductor?

Choque lateral izquierdo: este tipo de colisión puede ocurrir en diversas situaciones, tales como intersecciones de calles, avenidas e incluso en caminos de tierra.

Aunque el vehículo impactado -en un accidente- en el sector izquierdo tenga la derecha en la intersección, la prioridad de paso no se determina únicamente por este factor, sino que se rige por las disposiciones establecidas en la Ley de Tránsito de Argentina.

Por caso: el vehículo que viene desde la derecha puede perder la prioridad si circula por una calle de tierra y, en esa intersección, ingresa a una arteria asfaltada.

Otro ejemplo similar presenta la misma situación cuando un vehículo está saliendo de una rotonda y el vehículo que circula por la derecha, intenta ingresar y lo impacta.

¿Quién tiene la culpa en un Choque lateral?

La clave para entender la responsabilidad en un choque lateral izquierdo radica en comprender las prioridades de paso.

Según el artículo 41 de la Ley 24449, la regla general es que el vehículo que circula desde la derecha tiene la prioridad. No obstante existen situaciones específicas donde se pierde esa prioridad, como al incorporarse a una calle desde un estacionamiento o al ingresar a una rotonda.

¿Cómo actúa el seguro en un choque lateral?

En un choque lateral izquierdo el seguro lleva a cabo una primera etapa donde se establece la responsabilidad de su asegurado. El inspector realiza una evaluación, fundamentada en la Ley de Tránsito, para determinar si el asegurado tenía o no la prioridad de paso en el momento del accidente.

En el caso de que el asegurado tenga la prioridad, se rechazará el reclamo del otro conductor. Sin embargo si resulta que el asegurado fue responsable, la aseguradora procederá a realizar una oferta de indemnización al propietario del vehículo afectado.

Choque en esquina ¿Quién tiene la culpa si me chocan del lado izquierdo?

Si te impactan en el lado del conductor, sector izquierdo de tu vehículo, por lo general tendrías la prioridad de paso. En este contexto el otro vehículo sería considerado responsable del choque.

Sin embargo, es fundamental tener en cuenta situaciones específicas donde se pierde la prioridad. Estas excepciones están detalladas en el Artículo 41 de la Ley Nacional de Tránsito.