Ley de tránsito: ¿se puede girar a la izquierda en una calle doble mano?

No obstante, muchos municipios (especialmente en avenidas o calles con gran caudal de tránsito) prohíben el giro a la izquierda en arterias de doble mano por consideraciones de seguridad y fluidez. Dejan como excepción solo donde hay señalización específica (flechas de giro, carteles y obviamente semáforos que contemplen esta posibilidad).

En resumen, en la mayoría de las avenidas y calles principales de doble mano en zonas urbanas está prohibido girar a la izquierda, salvo que haya una flecha verde en el semáforo o señales de tránsito que indiquen lo contrario. La prohibición es la regla para promover la fluidez y seguridad.

Semaforo giro a la izquierda Si un semáforo o una señal vertical lo indica, se puede doblar a la izquierda en una calle doble mano.

En calles de doble mano sin semáforo y menor caudal de tránsito, la Ley Nacional de Tránsito permite la maniobra con extrema precaución, cediendo el paso al tránsito de frente y posicionándose correctamente sobre el lado izquierdo del carril. Sin embargo, se recomienda siempre verificar la legislación local, ya que muchas jurisdicciones lo prohíben por defecto.

La recomendación que dan los especialistas en seguridad vial es asumir que está prohibido girar a la izquierda en una calle doble mano, a menos que haya una señalización clara (semáforo con flecha verde o cartel) que lo autorice.

Si no hay señal de prohibición ni semáforo que lo regule y el conductor necesita hacerlo, lo puede hacer con la máxima precaución, anticipando la maniobra (30 metros antes), señalizando con el guiño, acercándose al centro de tu carril y cediendo el paso absolutamente a todos los vehículos que circulen por el carril opuesto y a los peatones.

Un tercer consejo que figura en el sitio Educación Vial es seguir una cuadra más, doblar a la derecha, realizar otra cuadra y volver a doblar a la derecha y, finalmente recorrer una cuadra más, volver a doblar a la derecha ya quedar en la calle a la que se quería ingresar. Es una acción más larga, pero más segura, principalmente en cruces no semaforizados ni señalizados.