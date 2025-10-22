Ley de tránsito: ¿se puede girar a la izquierda en una calle doble mano?

La Ley de Tránsito de Argentina 24.449 establece que, en lineas generales, no se debe doblar a la izquierda en calles doble mano. Por supuesto, hay variaciones y restriccciones, al igual que especificaciones según la jurisdicción (municipios o provincias).
La Ley de Tránsito establece las pautas para que un auto gire a la izquierda en una calle de doble sentido de circulación. Restricciones y variaciones
El artículo 44, inciso f de la Ley de Tránsito en Argentina establece que está prohibido girar a la izquierda en vías de doble mano que estén reguladas por semáforo, salvo que exista una señal (generalmente una flecha verde de giro o una señal vertical -un cartel-) que expresamente lo permitan.
La Ley de Tránsito además indica que para girar a la izquierda en una vía de doble sentido de circulación, el conductor debe acercarse con antelación a la parte izquierda de su mano, sin invadir el carril opuesto (salvo para iniciar la maniobra), cediendo el paso a todo el tránsito en sentido contrario y manteniendo la señal de giro al menos 30 metros antes de la esquina.
No obstante, muchos municipios (especialmente en avenidas o calles con gran caudal de tránsito) prohíben el giro a la izquierda en arterias de doble mano por consideraciones de seguridad y fluidez. Dejan como excepción solo donde hay señalización específica (flechas de giro, carteles y obviamente semáforos que contemplen esta posibilidad).
En resumen, en la mayoría de las avenidas y calles principales de doble mano en zonas urbanas está prohibido girar a la izquierda, salvo que haya una flecha verde en el semáforo o señales de tránsito que indiquen lo contrario. La prohibición es la regla para promover la fluidez y seguridad.
En calles de doble mano sin semáforo y menor caudal de tránsito, la Ley Nacional de Tránsito permite la maniobra con extrema precaución, cediendo el paso al tránsito de frente y posicionándose correctamente sobre el lado izquierdo del carril. Sin embargo, se recomienda siempre verificar la legislación local, ya que muchas jurisdicciones lo prohíben por defecto.
La recomendación que dan los especialistas en seguridad vial es asumir que está prohibido girar a la izquierda en una calle doble mano, a menos que haya una señalización clara (semáforo con flecha verde o cartel) que lo autorice.
Si no hay señal de prohibición ni semáforo que lo regule y el conductor necesita hacerlo, lo puede hacer con la máxima precaución, anticipando la maniobra (30 metros antes), señalizando con el guiño, acercándose al centro de tu carril y cediendo el paso absolutamente a todos los vehículos que circulen por el carril opuesto y a los peatones.
Un tercer consejo que figura en el sitio Educación Vial es seguir una cuadra más, doblar a la derecha, realizar otra cuadra y volver a doblar a la derecha y, finalmente recorrer una cuadra más, volver a doblar a la derecha ya quedar en la calle a la que se quería ingresar. Es una acción más larga, pero más segura, principalmente en cruces no semaforizados ni señalizados.