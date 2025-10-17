Ley de Tránsito: ¿cuántos metros antes de doblar debo encender la luz de giro?

Esta exigencia de los 30 metros no es un capricho o antojo normativo, sino un pilar fundamental de la seguridad vial para evitar siniestros viales, según publica el sitio educación vial.com.ar.

El objetivo primordial es otorgar el tiempo de reacción necesario a los demás conductores que circulan detrás. Si la señal se activa en el momento del giro, el vehículo posterior no tiene margen para reducir la velocidad o cambiar de carril de forma segura, lo que se convierte en una causa frecuente de colisiones por alcance.

A su vez, el mismo artículo de la ley de tránsito referida exige que el vehículo circule "desde 30 metros antes por el costado más próximo al giro a efectuar", asegurando que tanto la posición del vehículo como su señalización alerten a tiempo sobre la próxima intención del conductor. Cumplir con la regla de los 30 metros es, por lo tanto, un acto de responsabilidad que contribuye directamente a la fluidez y, sobre todo, a evitar accidentes en nuestras calles y rutas.

¿Cuál es la distancia de frenado que debe respetar un auto con respecto al de adelante?

No existe una regla específica con respecto a la distancia de frenado en la Ley de Tránsito de Argentina, ya que esto implicaría calcular velocidades y diferentes tipos de caminos (ruta, calle, avenida, calle de tierra) casi imposibles. Sin embargo existe una regla que es la de los dos segundos. Es decir: circular dos segundos por detrás del auto que nos precede. La explicación es que ese sería el tiempo suficiente para advertir una situación de peligro y frenar cuando sea necesario, siempre que se respeten las velocidades y particularidades de cada camino.

No obstante, asociaciones de seguridad vial como Luchemos por la Vida aconsejan elevar este tiempo a entre tres y cuatro segundos.