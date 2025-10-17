Una de las fallas más comunes y peligrosas en el manejo cotidiano es la omisión o la señalización tardía de las maniobras de giro. La Ley de Tránsito 24.449 establece en forma clara y precisa el protocolo para doblar y, en particular, el tiempo mínimo que debe regir para el uso del indicador de giro o guiñe y evitar accidentes.
Ley de Tránsito: ¿cuántos metros antes de doblar debo encender la luz de giro?
Las luces de señalización de un automóvil son claves para evitar siniestros viales según la Ley de Tránsito de Argentina
Según el Artículo 43, inciso a) de la mencionada ley de tránsito, que regula la maniobra de giros, todo conductor debe "advertir -anunciar- la maniobra con suficiente antelación mediante la señal luminosa correspondiente que se mantendrá hasta la salida de la encrucijada".
¿Cuántos metros antes de doblar debe encender el guiñe?
Ahora bien, ¿qué se debe considerar como "suficiente antelación"?. La reglamentación y los manuales del conductor derivados de la ley nacional especifican este punto: el conductor debe activar la luz de giro por lo menos 30 metros antes de llegar a la esquina o encrucijada donde realizará el giro.
Esta exigencia de los 30 metros no es un capricho o antojo normativo, sino un pilar fundamental de la seguridad vial para evitar siniestros viales, según publica el sitio educación vial.com.ar.
El objetivo primordial es otorgar el tiempo de reacción necesario a los demás conductores que circulan detrás. Si la señal se activa en el momento del giro, el vehículo posterior no tiene margen para reducir la velocidad o cambiar de carril de forma segura, lo que se convierte en una causa frecuente de colisiones por alcance.
A su vez, el mismo artículo de la ley de tránsito referida exige que el vehículo circule "desde 30 metros antes por el costado más próximo al giro a efectuar", asegurando que tanto la posición del vehículo como su señalización alerten a tiempo sobre la próxima intención del conductor. Cumplir con la regla de los 30 metros es, por lo tanto, un acto de responsabilidad que contribuye directamente a la fluidez y, sobre todo, a evitar accidentes en nuestras calles y rutas.
¿Cuál es la distancia de frenado que debe respetar un auto con respecto al de adelante?
No existe una regla específica con respecto a la distancia de frenado en la Ley de Tránsito de Argentina, ya que esto implicaría calcular velocidades y diferentes tipos de caminos (ruta, calle, avenida, calle de tierra) casi imposibles. Sin embargo existe una regla que es la de los dos segundos. Es decir: circular dos segundos por detrás del auto que nos precede. La explicación es que ese sería el tiempo suficiente para advertir una situación de peligro y frenar cuando sea necesario, siempre que se respeten las velocidades y particularidades de cada camino.
No obstante, asociaciones de seguridad vial como Luchemos por la Vida aconsejan elevar este tiempo a entre tres y cuatro segundos.