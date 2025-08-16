Ley de tránsito: ¿Quién tiene prioridad de paso?

Entonces, ¿qué pasa si, como se ve en la imagen de esta nota, llegan a un cruce de calles doble mano cuatro autos, un peatón, hay senda peatonal y disco Pare?. ¿Quien tiene la prioridad de paso y quiénes deben seguir después?.

En este escenario de tránsito particular es similar al de que cada auto tiene uno a su derecha, en el cual la ley no establece una excepción explícita, suele producirse confusión y posibles, lamentables e insólitos accidentes. Las discusiones se vuelven eternas en torno a este caso y no es para menos. No obstante, el disco Pare simplifica la encrucijada.

Foto base cruce resolución

Ley de tránsito: ¿cuál es el orden en la prioridad de paso?

El auto azul tiene un disco Pare (debe parar como si se tratara de un semáforo en rojo). Además hay senda peatonal y un peatón por cruzar. Por lo tanto debe darle prioridad de paso al peatón. Esta situación genera que el próximo en pasar sea el auto rojo, que está a la derecha del auto azul. Así lo marca la Ley de tránsito cuando cuatro autos llegan a un cruce doble mano.

Una vez que pase el auto rojo, el turno siguiente será para el auto amarillo (que podría pasar al mismo tiempo que el rojo siempre y cuando ninguno de los dos doble a la izquierda).

Finalmente será el turno del auto verde, según detalla el sitio educaciónvial.com.ar que cita al artículo 41 de la Ley nacional de tránsito.