Ley de tránsito: ¿qué auto tiene prioridad de paso?

En este escenario particular, donde cada auto tiene otro a su derecha, la ley no establece una excepción explícita, lo que a menudo lleva a confusión y posibles, lamentables e insólitos accidentes. Las discusiones se vuelven eternas en torno a esta situación y no es para menos

Ley de tránsito: ¿qué auto tiene la prioridad?

Lo recomendable es que el primer vehículo en detenerse o que haga alguna señal clara de ceder el paso a quien circula por la derecha sea el que inicie el movimiento. De ahí en más -cuando quedan tres autos- rige la regla de prioridad a quien circula por la derecha según detalla el sitio educaciónvial.com.ar que cita al artículo 41 de la Ley nacional de tránsito.

Foto cruce prioridad resolución La Ley de tránsito no prevé esta situación, pero existe una manera de destrabarla en base a precaución.

En otras palabras, no hay una respuesta única y legalmente taxativa para quién debe pasar primero en el caso exacto de "todos tienen la derecha" si se diera la situación de que los cuatro vehículos llegaran simultáneamente al cruce y quisieran seguir recto. Lo más importante es la prudencia y la prevención de accidentes.