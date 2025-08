Ley de tránsito: ¿Cuál es el orden de prioridad de paso de cada vehículo?

En este escenario de tránsito particular es similar al de que cada auto tiene uno a su derecha, para lo cual la ley no establece una excepción explícita, lo que a menudo lleva a confusión y posibles, lamentables e insólitos accidentes. Las discusiones se vuelven eternas en torno a esta situación y no es para menos. Sin embargo, la ambulancia simplifica la encrucijada.

Ley de tránsito: ¿cuál es el orden en la prioridad de paso?

El primer vehículo en detenerse y ceder el paso será el azul, ya que tiene una ambulancia a su derecha (prioridad absoluta). Lo mismo debe hacer el auto verde, aunque tenga la derecha. De ahí en más -cuando quedan tres autos- rige la regla de prioridad a quien circula por la derecha según detalla el sitio educaciónvial.com.ar que cita al artículo 41 de la Ley nacional de tránsito.

Ley de tránsito prioridad en cruces 1 La ambulancia tiene prioridad de paso absoluta. Luego se debe respetar la prioridad de quien circula por la derecha.

Por ende, luego pasará el auto azul, después el amarillo y finalmente el verde.