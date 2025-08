Revela mucho sobre tu salud: qué significa tener la lengua con grietas

Qué significa tener la lengua con grietas y qué la causa

Lengua con grietas (1) Una lengua agrietada no tiene por qué ser consecuencia de una enfermedad, pero es conveniente saber a qué se debe.

La lengua con grietas se caracteriza por una superficie irregular, con surcos profundos o poco profundos, que pueden ir desde una línea central hasta una red más compleja de fisuras. Es más común de lo que parece y, en la mayoría de los casos, es benigna y asintomática.

Según indicaciones que nos aporta la Clínica Dental Vallecas, habitualmente, no va más allá de ser un problema estético y, en algunos casos, de halitosis. En general, si la profundidad de las grietas no supera los 6 mm, las fisuras solo afectan a la lengua y no hay otras molestias como dolor, escozor o hinchazón en la misma.

En este sentido, las causas más comunes pueden ser varias, entre ellas:

Condición congénita o hereditaria

Se asocia con frecuencia a antecedentes familiares.

Envejecimiento natural

Las grietas pueden aparecer con la edad, como parte del proceso natural del cuerpo.

Síndrome de Melkersson-Rosenthal

Falta de vitaminas del complejo B, como la B2 (riboflavina), o de hierro

Infecciones por hongos o bacterias

Bruxismo

Estrés y ansiedad

Reacciones alérgicas

Alimentación excesiva en sal o picantes

Alcohol y tabaco

Lavarse la lengua Es necesario tener en cuenta algunos cuidados

Aunque no suele causar molestias, algunas personas con lengua fisurada pueden experimentar sensibilidad al comer alimentos picantes, ácidos o muy salados. El mal aliento o halitosis, por acumulación de restos de comida en los surcos, o inflamación ocasional si hay infección asociada.

Y si las grietas aparecen de forma repentina, vienen acompañadas de dolor, cambios de color, manchas blancas o dificultad para hablar o tragar, se recomienda consultar al odontólogo o al médico.

Cuidados básicos para la lengua fisurada

Aunque no existe un tratamiento en sí para curarla, se pueden tener en cuenta algunos cuidados