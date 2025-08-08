Ley de tránsito: ¿Qué vehículo tiene prioridad de paso?

En este escenario de tránsito particular es similar al de que cada auto tiene uno a su derecha, para lo cual la ley no establece una excepción explícita, lo que a menudo lleva a confusión y posibles, lamentables e insólitos accidentes. Las discusiones se vuelven eternas en torno a esta situación y no es para menos. Sin embargo, la patrulla simplifica la encrucijada.

Resolución prioridad de paso La patrulla policial es el único vehículo que tiene las balizas encendidas y, por ende, la prioridad de paso.

Ley de tránsito: ¿cuál es el orden en la prioridad de paso?

La patrulla es el único vehículo que lleva sus balizas encendidas, por ende tiene prioridad de paso. Más allá de que es el único vehículo que no tiene la derecha, lo que le quitaría la prioridad. Pero, como se dijo, las balizas le dan prioridad absoluta porque está en pleno ejercicio de sus funciones, atendiendo una urgencia.

Una vez que pase la patrulla, respetando la prioridad de paso de la mano derecha, el segundo turno será para el camión de bomberos. Finalmente podrá pasar la ambulancia, según detalla el sitio educaciónvial.com.ar que cita al artículo 41 de la Ley nacional de tránsito.