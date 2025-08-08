Inicio Sociedad Ley de tránsito
Ley de tránsito: ¿Qué vehículo tiene prioridad de paso?

¿La ambulancia, la patrulla policial o el camión de bomberos?. La ley de tránsito argentina establece las prioridades de paso y sus particularidades como la que se ve en la imagen

Por UNO
Las calles de doble mano son fundamentales en ciudades y pueblos para la circulación de vehículos en ambas direcciones. Sin embargo, para prevenir accidentes de tránsito, es crucial conocer las prioridades de paso que rigen al circular por estas arterias. El Artículo 41 de la Ley de tránsito argentina (24.449) establece las pautas para definir estas prioridades.

El criterio general establece que en todo tipo de cruce, con la excepción de que existan señales de tránsito verticales u horizontales específicas, la prioridad la tiene siempre el vehículo que circule por la derecha, salvo que se trate de una patrulla policial, un camión de bomberos o una ambulancia.

Ahora bien, ¿qué pasa si, como se ve en la imagen de esta nota, llegan a un cruce una ambulancia, una patrulla policial y un camión de bomberos?. ¿Cuál tiene la prioridad de paso y quiénes deben seguir después?.

En este escenario de tránsito particular es similar al de que cada auto tiene uno a su derecha, para lo cual la ley no establece una excepción explícita, lo que a menudo lleva a confusión y posibles, lamentables e insólitos accidentes. Las discusiones se vuelven eternas en torno a esta situación y no es para menos. Sin embargo, la patrulla simplifica la encrucijada.

Resolución prioridad de paso
La patrulla policial es el único vehículo que tiene las balizas encendidas y, por ende, la prioridad de paso.

Ley de tránsito: ¿cuál es el orden en la prioridad de paso?

La patrulla es el único vehículo que lleva sus balizas encendidas, por ende tiene prioridad de paso. Más allá de que es el único vehículo que no tiene la derecha, lo que le quitaría la prioridad. Pero, como se dijo, las balizas le dan prioridad absoluta porque está en pleno ejercicio de sus funciones, atendiendo una urgencia.

Una vez que pase la patrulla, respetando la prioridad de paso de la mano derecha, el segundo turno será para el camión de bomberos. Finalmente podrá pasar la ambulancia, según detalla el sitio educaciónvial.com.ar que cita al artículo 41 de la Ley nacional de tránsito.

