Las calles de doble mano son fundamentales en ciudades y pueblos para la circulación de vehículos en ambas direcciones. Sin embargo, para prevenir accidentes de tránsito, es crucial conocer las prioridades de paso que rigen al circular por estas arterias. El Artículo 41 de la Ley de tránsito argentina (24.449) establece las pautas para definir estas prioridades.
Ley de tránsito: ¿Qué vehículo tiene prioridad de paso?
¿La ambulancia, la patrulla policial o el camión de bomberos?. La ley de tránsito argentina establece las prioridades de paso y sus particularidades como la que se ve en la imagen