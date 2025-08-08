Inicio Política Javier Milei
Javier Milei al Congreso: "Si quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante"

Después de una semana polémica por los vetos a las jubilaciones y a la emergencia en discapacidad, Milei grabó un mensaje en el Salón Blanco

Por UNO
El presidente Javier Milei brindó una cadena nacional, luego de la tensión por el veto a las jubilaciones.

El presidente Javier Milei grabó este viernes un mensaje que se emitió en Cadena Nacional en donde defendió los vetos a las leyes y responder ante la derrota legislativa que sufrió el Poder Ejecutivo el pasado miércoles en la Cámara de Diputados.

El presidente comenzó afirmando que su gestión “asumió con un mandato económico claro”, en referencia a “terminar con la inflación”, por lo que “la única manera de lograr es objetivo es a través del orden fiscal, monetario y cambiario”.

“Nuestro programa empezó a arrojar sus primeros resultados, la inflación se ha desplomado”, dijo Milei en un discurso emitido por cadena nacional. Anunció la presentación de dos leyes para blindar el financiamiento del gasto, "que es lo que intenta hacer el Congreso".

Javier Milei grab&oacute; un mensaje y cuestion&oacute; las leyes que se aprobaron el mi&eacute;rcoles en el Congreso de la Naci&oacute;n.

Javier Milei grabó un mensaje y cuestionó las leyes que se aprobaron el miércoles en el Congreso de la Nación.

"Como dije hace algunos meses venimos a arreglar este país con orden fiscal. La inflación va camino a desaparecer y los salarios le vienen ganando a la inflación, pero no se puede arreglar en dos años lo que se destruyó hace casi un siglo", argumentó Milei haciendo un repaso de las metas.

En esa línea, el fundador de la Libertad Avanza dijo que otorgar los aumentos en las jubilaciones y avalar la emergencia en discapacidad implica el 2,5 del Producto Bruto Interno. Lo que tradujo en un gasto de una YPF por año.

“No se dejen engañar por los que ya llevaron al país al pozo del que estamos intentando salir”, insistió por cadena nacional.

Embate contra el Congreso de la Nación

Milei volvió cuestionar las leyes que se aprobaron el miércoles y explicó que la clase política no sufre la inflación cómo el pueblo.

"Cómo el Congreso va a atentar contra el déficit cero". Por eso, dictaré medidas para el Gobierno no pueda financiar el déficit fiscal.

