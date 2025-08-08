Javier Milei al Congreso: "Si quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante"

javier milei cadena nacional Javier Milei grabó un mensaje y cuestionó las leyes que se aprobaron el miércoles en el Congreso de la Nación.

Embed - Canal Siete EN VIVO

"Como dije hace algunos meses venimos a arreglar este país con orden fiscal. La inflación va camino a desaparecer y los salarios le vienen ganando a la inflación, pero no se puede arreglar en dos años lo que se destruyó hace casi un siglo", argumentó Milei haciendo un repaso de las metas.

En esa línea, el fundador de la Libertad Avanza dijo que otorgar los aumentos en las jubilaciones y avalar la emergencia en discapacidad implica el 2,5 del Producto Bruto Interno. Lo que tradujo en un gasto de una YPF por año.

“No se dejen engañar por los que ya llevaron al país al pozo del que estamos intentando salir”, insistió por cadena nacional.

Embate contra el Congreso de la Nación

Milei volvió cuestionar las leyes que se aprobaron el miércoles y explicó que la clase política no sufre la inflación cómo el pueblo.

"Cómo el Congreso va a atentar contra el déficit cero". Por eso, dictaré medidas para el Gobierno no pueda financiar el déficit fiscal.

Noticia en desarrollo.-