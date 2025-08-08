Javier Milei dará un mensaje en cadena nacional: expectativa por los temas que tratará el presidente

Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la habitual conferencia de prensa en la que detalló que abordará la derogación de los decretos delegados que anulan la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Vialidad, los cambios sobre el INTA y el INTI, así como las reformas en el Banco Nacional de Datos Genéticos y sobre institutos culturales.

Al respecto, el funcionario detalló que el mandatario dará el mensaje desde el Salón Blanco de Casa Rosada dos días más después de que el bloque de diputados de la oposición, con respaldo de varios sectores aliados, lograran torcer las voluntades del Ejecutivo.