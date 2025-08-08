Javier Milei dará un mensaje en cadena nacional: expectativa por los temas que tratará el presidente

El presidente de la Nación, Javier Milei, hablará en la noche de este viernes en cadena nacional. Será a las 21 y buscará exponer los vetos a las leyes y responder ante la derrota legislativa que sufrió el pasado miércoles en la Cámara de Diputados.
