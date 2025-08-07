Cornejo reveló que Milei habilitó discutir un nuevo reparto de los fondos de ATN

nueva Alfredo Cornejo-Guillermo Francos.jpg El gobernador Alfredo Cornejo contó que habló con el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y él le adelantó que Milei podría ceder al pedido de los gobernadores de un mejor reparto de los ATN.

Pero a la par soltó qué él es partidario de "no arrancarle esto al Gobierno nacional, si no que hay que tratar que todos los temas fiscales e impositivos se hagan con acuerdos, porque lo que estamos planteando es razonable, que es distribuir el impuesto a los combustibles y los ATN que no se han ejecutado".

Según Cornejo, en ese diverso universo de gobernadores, están los de extracción kirchneristas que "quieren arrancarle eso a fuerza de votos, con una mayoría que es relativa porque va a haber elecciones y el Gobierno puede mejorar su participación tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores".

Cómo sigue la discusión de los ATN en el Congreso

Tanto la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) como la creación de un fondo a partir de la recaudación del impuesto a los combustibles se trataron este miércoles en la sesión de la Cámara de Diputados y pese a que ambos temas pueden incomodar a los libertarios, ellos mismos le hicieron un guiño a los gobernadores poniendo hora y fecha del tratamiento de ambos proyectos en comisiones.

camara de diputados congreso nacional.jpg La Cámara de Diputados de la Nación acordó fecha y horario para tratar en comisiones el reparto de los ATN y un fondo con el aporte del impuesto a los combustibles.

Puntualmente el reparto de los ATN se tratará en la Comisión de Presupuesto el miércoles 13 de agosto a las 12 horas.

Ese mismo día, pero cuatro horas después, un plenario entre esa comisión y la de Energía abordará la propuesta que elimina tres fideicomisos (de Infraestructura Hídrica; Infraestructura de Transporte; y Sistema Vial Integrado) y tres fondos (Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior; Nacional de la Vivienda) y fija para las provincias una mayor participación en la distribución del impuesto a los combustibles.

La estrategia de la oposición será dictaminar ambas iniciativas para tratarlas en sesión el 20 de agosto.