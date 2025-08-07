Inicio Sociedad Día del Niño
Javier Milei restableció la denominación Día del Niño y dejó de lado Niñez e Infancias

Argumentaron que con "Día del Niño" se busca evitar las confusiones que generan las distintas denominaciones que se utilizan en provincias y municipios

Luciano Bertolotti
Luciano Bertolotti
El tercer domingo de agosto se festeja el Día del Niño en la Argentina. 

Diario UNO/Nicolás Rios

Mediante un decreto el Gobierno oficializó la denominación Día del Niño ” para el tercer domingo de agosto de cada año, en respuesta a un pedido impulsado por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. De esta forma Nación deja de utilizar denominaciones como Niñez o Infancias para esta celebración.

La denominación Día del Niño se utilizó en Argentina hasta el año 2020, pero, a partir de ese año, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, propuso cambiarlo a “Día de las Infancias” o “Día de la Niñez”, denominaciones que se utilizaron en forma indistinta en las provincias y escuelas.

Con ese cambio de denominación hace cinco años se buscaba “reconocer desde las políticas públicas a la diversidad de las infancias en nuestro país, atravesadas por cuestiones de géneros, discapacidad, lingüísticas, regionales, entre otras; y desde una perspectiva de derechos humanos”.

Este jueves con un decreto el Gobierno de Javier Milei, que se ha mostrado crítico con las políticas de género, argumentó que busca evitar confusiones generadas por las distintas denominaciones que se venían utilizando en provincias y municipios, y brindar “coherencia institucional”.

juguetes dia del niño
El arraigado festejo de Día del Niño, de la Niñez o las infancias

Esta celebración del Día del Niño se realiza desde la década del ’40 del siglo pasado, está profundamente arraigada en el país y se estableció oficialmente en 1958 por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. Ha tenido como objetivo principal promover y salvaguardar los derechos y el bienestar de los niños y niñas.

Los jugueteros celebraron la medida publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto N.º 562/2025. Matías Furió, titular de la cámara que los reúne, explicó que la iniciativa tuvo como objetivo unificar la denominación de una fecha “con fuerte arraigo cultural” y con un “profundo vínculo con el derecho al juego, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño”.

La CAIJ lanzó una campaña solidaria de donación de juguetes en hospitales pediátricos de todo el país y en comunidades del interior como parte del compromiso del sector con el bienestar infantil y el espíritu solidario que dio origen al Día del Niño en la década de 1940.

