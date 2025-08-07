Javier Milei restableció la denominación Día del Niño y dejó de lado Niñez e Infancias

Este jueves con un decreto el Gobierno de Javier Milei, que se ha mostrado crítico con las políticas de género, argumentó que busca evitar confusiones generadas por las distintas denominaciones que se venían utilizando en provincias y municipios, y brindar “coherencia institucional”.

juguetes dia del niño Los jugueteros festejaron que se retome la denominación Día del Niño.

El arraigado festejo de Día del Niño, de la Niñez o las infancias

Esta celebración del Día del Niño se realiza desde la década del ’40 del siglo pasado, está profundamente arraigada en el país y se estableció oficialmente en 1958 por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. Ha tenido como objetivo principal promover y salvaguardar los derechos y el bienestar de los niños y niñas.

Los jugueteros celebraron la medida publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto N.º 562/2025. Matías Furió, titular de la cámara que los reúne, explicó que la iniciativa tuvo como objetivo unificar la denominación de una fecha “con fuerte arraigo cultural” y con un “profundo vínculo con el derecho al juego, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño”.

La CAIJ lanzó una campaña solidaria de donación de juguetes en hospitales pediátricos de todo el país y en comunidades del interior como parte del compromiso del sector con el bienestar infantil y el espíritu solidario que dio origen al Día del Niño en la década de 1940.