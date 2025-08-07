San Cayetano: reclamo laboral de la Iglesia a Javier Milei con el arzobispo de Mendoza a la cabeza

Movilización por San Cayetano1 Organizaciones gremiales hicieron ollas populares en la Iglesia Santiago Apóstol.

El documento de la Conferencia Episcopal al celebrarse San Cayetano

"Ninguna medida puede considerarse exitosa si implica que los trabajadores pierdan su empleo o vivan con angustia e incertidumbre sobre su futuro", dice uno de los párrafos salientes del comunicado de la CEA.

Este día nos invita a escuchar el clamor de tantos hermanos y hermanas que ven en el trabajo la posibilidad de ser útiles y de contribuir al bien común. Trabajar constituye un derecho fundamental que construye la vida propia y la del grupo familiar, y sostiene el tejido social. La falta de trabajo hiere profundamente la dignidad de las personas y puede conducir al desaliento, al aislamiento y a la pérdida de sentido

En el inicio del comunicado se expresa: "En la fiesta de San Cayetano, patrono del Pan, la Paz y el Trabajo, junto a todos los obispos argentinos, queremos unirnos a los miles de fieles que, en todo el país, se acercan a santuarios, parroquias y comunidades para pedir su intercesión o agradecer la gracia recibida".

"La devoción a San Cayetano -continúa- es una expresión profunda de la fe de nuestro pueblo, que no se resigna ante el sufrimiento y que, con esperanza y solidaridad, reza y camina, poniendo en manos de Dios sus necesidades personales y familiares más urgentes"-

En todo plan económico, cuidar el empleo y las fuentes laborales debe ser una prioridad indeclinable

La nota agrega: "En tiempos difíciles, valoramos todas las formas de trabajo: el empleo formal, los emprendimientos familiares, la economía popular, el reciclado, las changas. Toda actividad que, con esfuerzo, lleva dignamente el pan a la mesa merece ser reconocida, acompañada y protegida".

Finalmente señala: "Pedimos la intercesión de San Cayetano para que no falte el trabajo digno en nuestros hogares y para que quienes hoy están desocupados o viven en condiciones laborales precarias encuentren nuevas oportunidades que les devuelvan la esperanza y mejoren su calidad de vida".

Junto a Marcelo Colombo, arzobizpo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina firman Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente 1º; Cesar Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente 2º y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general.