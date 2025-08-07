Inicio Política San Cayetano
Duro documento

San Cayetano: reclamo laboral de la Iglesia a Javier Milei con el arzobispo de Mendoza a la cabeza

En el Día de San Cayetano, la Conferencia Episcopal Argentina, presidida por Daniel Colombo, pidió valorar todas las formas de trabajo, no sólo la formal

Por UNO
Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

Relacionado con el Día de San Cayetano -considerado el patrono del pan y del trabajo- la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) que preside el arzobispo de Mendoza Marcelo Colombo dio a conocer un mensaje en el que reclamó "por la falta de trabajo".

La celebración de San Cayetano fue este jueves 7 de agosto en todo el país y desde la Iglesia hicieron un análisis de la situación laboral en Argentina con reflexiones sobre la necesidad de proteger todas las formas de trabajo.

Si bien el documento eclesiástico, que lleva las firmas de las principales autoridades del credo, no da nombres, sí se refiere a las políticas surgidas de las medidas tomadas por el gobierno nacional que conduce Javier Milei.

Movilización por San Cayetano1
Organizaciones gremiales hicieron ollas populares en la Iglesia Santiago Apóstol.

El documento de la Conferencia Episcopal al celebrarse San Cayetano

"Ninguna medida puede considerarse exitosa si implica que los trabajadores pierdan su empleo o vivan con angustia e incertidumbre sobre su futuro", dice uno de los párrafos salientes del comunicado de la CEA.

Este día nos invita a escuchar el clamor de tantos hermanos y hermanas que ven en el trabajo la posibilidad de ser útiles y de contribuir al bien común. Trabajar constituye un derecho fundamental que construye la vida propia y la del grupo familiar, y sostiene el tejido social. La falta de trabajo hiere profundamente la dignidad de las personas y puede conducir al desaliento, al aislamiento y a la pérdida de sentido Este día nos invita a escuchar el clamor de tantos hermanos y hermanas que ven en el trabajo la posibilidad de ser útiles y de contribuir al bien común. Trabajar constituye un derecho fundamental que construye la vida propia y la del grupo familiar, y sostiene el tejido social. La falta de trabajo hiere profundamente la dignidad de las personas y puede conducir al desaliento, al aislamiento y a la pérdida de sentido

En el inicio del comunicado se expresa: "En la fiesta de San Cayetano, patrono del Pan, la Paz y el Trabajo, junto a todos los obispos argentinos, queremos unirnos a los miles de fieles que, en todo el país, se acercan a santuarios, parroquias y comunidades para pedir su intercesión o agradecer la gracia recibida".

"La devoción a San Cayetano -continúa- es una expresión profunda de la fe de nuestro pueblo, que no se resigna ante el sufrimiento y que, con esperanza y solidaridad, reza y camina, poniendo en manos de Dios sus necesidades personales y familiares más urgentes"-

En todo plan económico, cuidar el empleo y las fuentes laborales debe ser una prioridad indeclinable En todo plan económico, cuidar el empleo y las fuentes laborales debe ser una prioridad indeclinable

La nota agrega: "En tiempos difíciles, valoramos todas las formas de trabajo: el empleo formal, los emprendimientos familiares, la economía popular, el reciclado, las changas. Toda actividad que, con esfuerzo, lleva dignamente el pan a la mesa merece ser reconocida, acompañada y protegida".

Finalmente señala: "Pedimos la intercesión de San Cayetano para que no falte el trabajo digno en nuestros hogares y para que quienes hoy están desocupados o viven en condiciones laborales precarias encuentren nuevas oportunidades que les devuelvan la esperanza y mejoren su calidad de vida".

Junto a Marcelo Colombo, arzobizpo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina firman Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente 1º; Cesar Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente 2º y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general.

