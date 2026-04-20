El intendente Raúl Rufeil presentó avances del PASIP

Pasip (1).jpg El predio del PASIP en Palmira. Foto: Archivo Diario UNO

Novedades del PASIP

El intendente Rufewil contó que además, gracias a decretos provinciales, se ampliaron los plazos de escrituración y se impulsó la comercialización a través de la Inversora PASIP.

Actualmente, 70% del parque ha sido comercializado, con 88 unidades funcionales vendidas.

La última subasta fue especialmente exitosa, generando ofertas por casi 100.000 metros cuadrados. De esta forma, 63% de los metros vendidos se concretaron en lo que va de la gestión actual.

Con estos avances, “el PASIP ha logrado pasar a tener 70% de sus terrenos vendidos, y con la inminente expansión de 90 hectáreas, se espera posicionar a la región como un polo logístico de referencia” comentó Elizabeth Giunta, subsecretaria de Hacienda y presidenta de la inversora PASIP.

El jefe comunal hizo hincapié en la diferenciación del proyecto del Polo Logístico del Este. Ya se presentó en la Legislatura un proyecto de ley para expropiar 90 hectáreas al norte del parque, sobre la Ruta Nacional N° 7.

Este polo se plantea como una iniciativa estratégica que busca potenciar el desarrollo logístico de la región.

“Se trata de un polo logístico y no un parque industrial como el PASIP”, aclaró Rufeil.