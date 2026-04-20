Docentes y estudiantes del CUC tomaron la iniciativa para frenar los mensajes violentos en los colegios

cuc jornada reflexion mensajes violentos El patio del CUC durante la jornada de reflexión este lunes. Foto: prensa CUC

Saba Ponce, presidenta del centro de estudiantes del CUC, destacó que "venir al colegio con miedo es totalmente perjudicial; no se puede estudiar así". Para la dirigente estudiantil, la respuesta debe centrarse en defender la escuela como un espacio seguro tanto para la jornada académica como para las actividades extracurriculares.

"Como centro de estudiantes, buscamos intervenciones que promuevan la participación, el diálogo, el encuentro con la otra persona, ver qué le está pasando a esa otra persona que tengo al lado, ser conscientes de quiénes tengo al lado. Entendemos que si bien es de suma gravedad lo que está pasando, también en parte es una difusión de redes sociales", contó.

Hasta el momento, la Justicia recibió 120 denuncias de escuelas que detectaron mensajes de odio o amenazas de tiroteos. Por estos hechos, un joven de 17 años fue imputado junto a otro de 16 y a su madre, en un caso donde habría consentido que su hijo manipulara un arma de juguete. Además, otros tres menores de 16 años están bajo investigación, aunque su situación legal difiere por ser inimputables según la normativa vigente.

cuc jornada reflexion mensajes violentos 2 Estudiantes del CUC pintan mensajes positivos en la escuela.

Redes sociales y salud mental

Uno de los puntos más discutidos es el origen de las amenazas. Aunque muchas parecen responder a un “reto viral” o una “moda” impulsada por redes sociales, estudiantes y docentes coinciden en que el problema de fondo es la salud mental.

"Si bien puede nacer de un reto viral, esto surge de situaciones de extrema gravedad", señaló Saba Ponce y subrayó que es necesaria la presencia de profesionales de la salud mental y el acompañamiento constante de los profesores. Por su parte, la directora Radich informó que el servicio de orientación de la escuela trabaja arduamente, pero reconoció que los recursos escolares no son suficientes sin el apoyo de las familias.

Embed - Escuela ATENTA: el ANONIMATO se combate con IDENTIDAD

La violencia digital, incluyendo el ciberbullying, se sitúa hoy en la cima de las preocupaciones de la Dirección General de Escuelas (DGE). Por ello, el CUC tiene un ciclo de conversatorios destinados a padres, docentes y alumnos para abordar estos "problemas emergentes" de manera sostenida.

"El que las hace las paga"

“El que las hace, las paga en Mendoza”, dijo el ministro y director de la DGE, Tadeo García Zalazar, en diálogo con Radio Nihuil sobre aquellos alumnos que promocionaron en sus redes y en colegios acciones en las que se anunciaban presuntos tiroteos escolares.

“Las personas que deciden efectuar una amenaza sostenida y agravada tienen que pagar las consecuencias”, agregó García Zalazar y advirtió: “Esto no es una broma, es un delito”.

El ministro apeló, por otra parte, a la responsabilidad de los padres para que dialoguen con sus hijos y estos desistan de realizar las amenazas.