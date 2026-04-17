En Mendoza el bullying digital es el delito que más ejercen los estudiantes en internet

Embed - Crece la preocupación por AMENAZAS y VIOLENCIA digital en ESCUELAS argentinas

El acoso escolar presencial es superior al digital

“El acoso entre pares quizá es lo que más estamos vivenciando entre adolescentes. De manera estadística el acoso es más presencial, en un 80% a 20% en relación al hostigamiento digital”, explicó.

Admitió que, desde que se aprobó la Ley N° 9.682 a finales de 2025 que sanciona a padres o tutores por casos de bullying escolar de sus hijos, incorporando la corresponsabilidad parental al Código de Contravenciones provincial hay mayor compromiso de los progenitores.

“Aplicamos el protocolo de bullying y los padres intervienen ya sea con multas o con trabajo comunitario y eso escala, según cese la conducta violenta o no. Por protocolo citamos a ambas partes, víctima y agresor, por separado y a las familias y notamos que hay una intervención más contundente de los padres”, destacó.

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Violencia digital en niñas, niños y adolescentes

Ya hablamos del acoso digital o ciberbullying, pero existen otras formas de violencia a niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales. Es posible que algunas víctimas no manifiesten secuelas visibles, y por lo tanto, que los adultos no perciban qué les está pasando. Por eso la importancia de conocer las formas de violencia que pueden sufrir a través de las pantallas, para poder prevenir, detectar a tiempo y accionar.

Entre los tipos de violencia digital, además del ciberbullying, está el grooming, la suplantación de identidad y de datos personales y otras formas de riesgos, como la manipulación de imágenes con inteligencia artificial.

Sobre este último delito, la inmediatez, la facilidad de publicación, la falta de empatía o a veces, la intención de causar daño, o todo junto, es lo que lleva a los mismos adolescentes a compartir imágenes ajenas sin el consentimiento de la persona involucrada o falsificar imágenes con el uso de la IA. El caso más reciente es el ocurrido en el Instituto Nuestra Señora del Rosario, de Lavalle, en donde fotos adulteradas -por otros estudiantes- de alumnas de quinto año comenzaron a circular en redes.

“Hemos tomado conocimiento de situaciones que tienen que ver con fotografías u otro tipo de imágenes, pero en situaciones puntuales, que no constituyen una conducta sistemática. Sin embargo, debemos problematizar estos hechos desde la familia, más allá de las instituciones educativas, para entender qué pasa”, explicó Gannam.

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Ya suman 25 las situaciones de amenaza de tiroteo en Mendoza

Desde la Dirección General de Escuelas se detalló que esta semana hubo al menos 25 casos de amenazas de tiroteos en diferentes colegios de Mendoza.

Tras el primer hecho registrado en un baño de la escuela 4-143 “El Algarrobal”, en Las Heras, se conocieron pintadas en escuelas públicas y privadas de Lavalle, Maipú, Junín, San Rafael y el Gran Mendoza como en otras partes del país. El gobierno escolar provincial investiga un posible “reto viral”.

“Esto no es una travesura, es un delito de intimidación pública”, dijo Gannam. Mientras trabaja la Dirección de Investigaciones de la Policía para identificar a los responsables.

Antes estas últimas situaciones y la falsificación de imágenes con IA, la DGE anunció que modificará el decreto 1.187/2018 que creó la Guía de Procedimientos ante situaciones emergentes. Allí se detalla cómo debe actuar la escuela ante casos de maltrato intrafamiliar, desconocimiento del paradero del menor, presencia de arma en la escuela, violencia del personal hacia padres o de padres a docentes, acoso entre alumnos, presunción de trata de personas, cíberbullying, entre otras situaciones.

carina gannam La directora de Acompañamiento Escolar, Carina Gannam, sostuvo que lo que más observan tiene que ver con el ciberbullying o con cualquier situación donde haya una pantalla o algún elemento informático. Foto: gentileza Gerardo Tejeda/Canal 7

Este nuevo protocolo, que incluirá amenazas de tiroteos, buscará ajustar las normativas vigentes desde 2018 para fortalecer la intervención, reforzar el rol de las familias y hacer hincapié en la responsabilidad parental.

“La guía de procedimiento la estamos actualizando justamente por problemáticas contemporáneas. Por supuesto estará incluida la Guía Ema, donde se actualizan los pasos a seguir”.

La Guía Ema, surgió tras la muerte de la adolescente Ema Bondaruk, en 2024. La chica de 16 años se quitó la vida tras la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento entre sus compañeros de escuela. Esta guía da pasos claros para este tipo de hechos en el ámbito escolar.

Talleres para fortalecer el abordaje de la ESI y la prevención de riesgos digitales

Este año continuará la realización de talleres en escuelas secundarias tanto de gestión pública como privada para alumnos. En 2025 participaron más de 5.000 jóvenes en más de 80 encuentros

Lis Ruggeri, referente de la Dirección de Juventudes explicó que educación sexual, consumos problemáticos y violencia digital son los talleres más demandados por los propios estudiantes.

“Internet Segura hoy es el que tiene mayor demanda. Está basado en ciberdelitos, como grooming, que antes no se hablaba tanto”, dijo.

Las escuelas interesadas en coordinar un taller pueden comunicarse a través del correo [email protected].