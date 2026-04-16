Las imágenes falsas de alumnas de un colegio religioso de Lavalle tienen "impronta sexual"

celulares clases dge La viralización de las imágenes falsas de alumnas "sin ropa" desató el escándalo en Lavalle. Imagen ilustrativa.

Esas imágenes con inteligencia artificial "vulneran la identidad y la integridad"

El caso de las imágenes creadas con inteligencia artificial, de alumnas del Instituto Nuestra Señora del Rosario "sin ropa", estalló el fin de semana cuando circularon entre alumnos. Fue el tema del sábado y el domingo hasta que los padres acudieron a la institución el lunes.

"Hablamos con los estudiantes", explicó Bertonati, y se notificó a la Dirección General de Escuelas (DGE) y a los organismos intervinientes. Los padres hicieron la denuncia judicial "y nosotros acompañamos desde la institución", dijo el entrevistado.

"La vulneración de los derechos" es el eje de la investigación por las imágenes que tienen "impronta sexual", explicó el apoderado de los colegios del Arzobispado de Mendoza. "Se han manipulado identidades e imágenes de personas y esa es la vulneración", agregó.

Celulares en las escuelas.jpg "Se han manipulado identidades e imágenes de personas y esa es la vulneración", dijo

Lavalle, dijo Bertonati, "es un pueblo chico y el Instituto Nuestra Señora del Rosario es un colegio muy conocido del pueblo. Todos se conocen entre sí: los chicos y sus familias", subrayó para explicar el contexto en el cual sucedieron los hechos y la consecuente investigación interna-escolar y la pesquisa judicial.

La manipulación de las imágenes con IA y la viralización de las imágenes son el alma de las averiguaciones y durante las entrevistas con alumnos de los últimos años del secundario de ese colegio de Lavalle ya va quedando claro, según Bertonati, que "algunos chicos no han tenido nada que ver y que otros muy posiblemente estén involucrados. Todos son menores de edad", dijo.