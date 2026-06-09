La llegada del nuevo sistema operativo iOS 27 planificada para el mes de septiembre marca un antes y un después en el ecosistema de Apple, transformando de manera definitiva la experiencia de usuario mediante herramientas avanzadas de inteligencia artificial.
Adiós Siri: Apple cambia para siempre su asistente y lo transforma con herramientas de inteligencia artificial
Con la actualización de iOS a la versión número 27, Apple introducirá distintos cambios impulsados en su inteligencia artificial
El cambio más radical y profundo lo protagoniza el asistente de la compañía, Siri, que deja atrás su concepción tradicional para rebautizarse de forma oficial bajo el nombre de Siri AI. A continuación, todos los cambios que llegarán con la nueva actualización de software.
Siri AI, el nuevo asistente impulsado con inteligencia artificial que introduce Apple en sus dispositivos
Con base en la arquitectura de Apple Intelligence, el nuevo Siri AI contará entre sus novedades con la capacidad gestionar datos personales almacenados en el dispositivo y consultar la web en tiempo real para ofrecer información actualizada. Asimismo, las interacciones se volverán más naturales, fluidas y personalizables en voz y velocidad, almacenándose de forma privada mediante la sincronización con iCloud.
Apple remarcó que el asistente no solo mejora su capacidad conversacional, sino que se integra al motor de búsquedas y perfecciona drásticamente la precisión del dictado del sistema.
Además, iOS 27 introducirá un modo nativo directamente en la aplicación de la cámara denominado Inteligencia Visual. Con esta función, a través de Siri AI, el usuario podrá capturar imágenes para obtener recetas, datos nutricionales o incluso escanear una cuenta y dividir un pago de forma automática.
Otras funciones basadas en inteligencia artificial que llegan con iOS 27
Además de los cambios introducidos con Siri AI, la edición de fotos también recibe un fuerte impulso tecnológico a través de funciones automatizadas basadas en inteligencia artificial:
- Limpiar: permite remover de manera natural personas u objetos que sobren en una toma.
- Extend: facilita la ampliación de los bordes de una fotografía para corregir el encuadre o adaptar la relación de aspecto sin realizar recortes.
- Spatial Reframing: brinda la posibilidad de reconfigurar la composición de la captura de forma posterior, simulando un cambio de posición de la cámara en el instante del disparo.
- SynthID: toda imagen editada o creada con inteligencia artificial incluirá una marca de agua oculta denominada SynthID.
En el apartado estético, el Liquid Glass recibe sutiles ajustes tras escuchar las críticas de los usuarios. El sistema operativo añadirá un regulador para controlar la transparencia de la interfaz y unificar la barra superior de las aplicaciones para optimizar la legibilidad de textos y encabezados.
Por otro lado, Safari agrupará pestañas de forma automática según su temática e incorpora la función Notify Me, diseñada para alertar sobre modificaciones en una web, como la reposición de stock de un producto.
Finalmente, la aplicación Contraseñas también se renueva: incrementará la protección digital al permitir la actualización de claves complejas con un solo toque, coordinando de forma protegida el proceso junto con Safari en plataformas compatibles.