Adiós Siri: Apple cambia para siempre su asistente y lo transforma con herramientas de inteligencia artificial

Apple remarcó que el asistente no solo mejora su capacidad conversacional, sino que se integra al motor de búsquedas y perfecciona drásticamente la precisión del dictado del sistema.

Además, iOS 27 introducirá un modo nativo directamente en la aplicación de la cámara denominado Inteligencia Visual. Con esta función, a través de Siri AI, el usuario podrá capturar imágenes para obtener recetas, datos nutricionales o incluso escanear una cuenta y dividir un pago de forma automática.

Apple intelligence Apple introduce distintos cambios basados en su inteligencia artificial.

Otras funciones basadas en inteligencia artificial que llegan con iOS 27

Además de los cambios introducidos con Siri AI, la edición de fotos también recibe un fuerte impulso tecnológico a través de funciones automatizadas basadas en inteligencia artificial:

Limpiar: permite remover de manera natural personas u objetos que sobren en una toma.

Extend: facilita la ampliación de los bordes de una fotografía para corregir el encuadre o adaptar la relación de aspecto sin realizar recortes.

Spatial Reframing: brinda la posibilidad de reconfigurar la composición de la captura de forma posterior, simulando un cambio de posición de la cámara en el instante del disparo.

SynthID: toda imagen editada o creada con inteligencia artificial incluirá una marca de agua oculta denominada SynthID.

En el apartado estético, el Liquid Glass recibe sutiles ajustes tras escuchar las críticas de los usuarios. El sistema operativo añadirá un regulador para controlar la transparencia de la interfaz y unificar la barra superior de las aplicaciones para optimizar la legibilidad de textos y encabezados.

ios 27 iphone Todas estas herramientas llegan con iOS 27, en el mes de septiembre.

Por otro lado, Safari agrupará pestañas de forma automática según su temática e incorpora la función Notify Me, diseñada para alertar sobre modificaciones en una web, como la reposición de stock de un producto.

Finalmente, la aplicación Contraseñas también se renueva: incrementará la protección digital al permitir la actualización de claves complejas con un solo toque, coordinando de forma protegida el proceso junto con Safari en plataformas compatibles.