Una canción mendocina en el Mundial 2026 y la historia del músico que sueña con llegar al corazón del hincha

mundial mendocino canción Giulianno Feliziani, el músico mendocino que le compuso una canción al fútbol. Foto: Agencia Fogón

Giulianno Feliziani, mucho más que música

La nueva canción forma parte de una trayectoria construida de manera independiente y marcada por una fuerte impronta social. Feliziani asegura que utiliza la música como herramienta para transmitir mensajes y reflexionar sobre distintas problemáticas.

En sus composiciones aborda temas tan diversos como el bullying, las adicciones, la violencia de género, el Alzheimer, las redes sociales, la pandemia, la inmigración, la salud mental, el amor y la amistad, entre otros.

mundial mendocino canción 2 Giulianno tiene 28 años y sueña con seguir creciendo en el mundo de la música. Foto: Agencia Fogón

“Trato de cantarle a todo aquello con lo que pueda ayudar de alguna manera. No me sentiría completo si solamente hablara de cosas superficiales”, asegura.

Su vínculo con la música comenzó durante la escuela primaria y se consolidó cuando heredó una guitarra criolla familiar. Desde entonces se formó en distintos espacios de Mendoza y aprendió a tocar guitarra acústica y eléctrica, piano, armónica y bajo.

Actualmente desarrolla su carrera solista y cuenta con los álbumes Vida Nueva y Corazón, Hecho en Argentina y Li-G-Rock, mientras trabaja en un nuevo proyecto titulado La Fuerza de Dios.

Embed - Video Rock Pasión Mundial de Giulianno Feliziani

Ahora, con Rock Pasión Mundial ya disponible, el músico mendocino apuesta a que su canción encuentre un lugar entre los hinchas y acompañe el aliento argentino en la Copa del Mundo. El resto, como ocurre con todo himno popular, quedará en manos de la gente y para siempre.

Escuchá la canción completa haciendo click acá.

Para conocer más de su obra, Giulianno Feliziani está en Spotify, Instagram y YouTube.

Fuente: Agencia Fogón