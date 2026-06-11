Con 28 años, más de 40 canciones registradas y cuatro discos publicados, el músico mendocino Giulianno Feliziani acaba de asumir un desafío tan ambicioso como apasionante: que una canción nacida al pie de la cordillera termine sonando en las tribunas argentinas durante el Mundial 2026.
Una canción mendocina en el Mundial 2026 y la historia del músico que sueña con llegar al corazón del hincha
El músico Giulianno Feliziani lanzó "Rock Pasión Mundial" y apuesta a que miles de hinchas adopten la canción durante la Copa del Mundo 2026
La canción se llama Rock Pasión Mundial y fue lanzada el 10 de junio en todas las plataformas digitales. Inspirada en la energía de las canchas y en la pasión que despierta la Selección Argentina de Lionel Messi, la obra busca transformarse en un canto popular para acompañar al equipo nacional.
“La idea nació como un himno de cancha para alentar a la Selección. Espero que le llegue a la gente, que la elijan y que se cante en las tribunas. Quiero que el hincha sienta esa pasión que el argentino ya lleva naturalmente adentro”, explicó el artista.
Giulianno Feliziani, mucho más que música
La nueva canción forma parte de una trayectoria construida de manera independiente y marcada por una fuerte impronta social. Feliziani asegura que utiliza la música como herramienta para transmitir mensajes y reflexionar sobre distintas problemáticas.
En sus composiciones aborda temas tan diversos como el bullying, las adicciones, la violencia de género, el Alzheimer, las redes sociales, la pandemia, la inmigración, la salud mental, el amor y la amistad, entre otros.
“Trato de cantarle a todo aquello con lo que pueda ayudar de alguna manera. No me sentiría completo si solamente hablara de cosas superficiales”, asegura.
Su vínculo con la música comenzó durante la escuela primaria y se consolidó cuando heredó una guitarra criolla familiar. Desde entonces se formó en distintos espacios de Mendoza y aprendió a tocar guitarra acústica y eléctrica, piano, armónica y bajo.
Actualmente desarrolla su carrera solista y cuenta con los álbumes Vida Nueva y Corazón, Hecho en Argentina y Li-G-Rock, mientras trabaja en un nuevo proyecto titulado La Fuerza de Dios.
Ahora, con Rock Pasión Mundial ya disponible, el músico mendocino apuesta a que su canción encuentre un lugar entre los hinchas y acompañe el aliento argentino en la Copa del Mundo. El resto, como ocurre con todo himno popular, quedará en manos de la gente y para siempre.
Escuchá la canción completa haciendo click acá.
Para conocer más de su obra, Giulianno Feliziani está en Spotify, Instagram y YouTube.
Fuente: Agencia Fogón