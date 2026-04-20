Pagó de más en el taxi por error, le devolvieron el dinero y detrás había una increíble historia

Al momento de pagar, el pasajero-Marcelo Saavedra- cometió un error. En lugar de transferir el monto del viaje, envió una suma diez veces mayor a través de Mercado Pago. Un descuido que podría haber pasado desapercibido o, en el peor de los casos, convertirse en un problema.

Sin embargo, del otro lado hubo una reacción inmediata.

Los dueños del taxi devolvieron el dinero y se encontraron con una sorpresa

Jorge y Gachy no dudaron. Apenas notaron lo sucedido, devolvieron el dinero.

“No sabíamos quién era el pasajero hasta que él mismo se contactó. Como corresponde, le devolvimos su dinero”, cuentan, con naturalidad.

Pero lo que parecía una simple devolución tomó un giro inesperado.

graciela y jorge auto nuevo Graciela y Jorge pudieron comprar un cero kilómetro hace pocos días y esperan terminar de acondicionarlo como taxi para salir a la calle.

En esa charla, entre mensajes y agradecimientos, surgió el dato que lo cambió todo: ese pasajero no era un desconocido.

Marcelo Saavedra es el esposo de Vanina Lucero, locutora de General Alvear y una de las impulsoras de “Acciones Solidarias General Alvear Mendoza”, un grupo que desde hace años trabaja ayudando a vecinos de la zona, especialmente en contextos difíciles.

Y ahí apareció la conexión.

chat (1)

“Después de charlar, me di cuenta de que era el marido de Vanina. En pandemia yo le había donado dos televisores para una campaña que hicieron para los más necesitados”, recuerda Jorge.

La memoria no fallaba.

El pasajero también era un vecino solidario de General Alvear

Durante los meses más duros posteriores al aislamiento, cuando muchas familias no tenían acceso ni siquiera a un televisor para seguir el Mundial o simplemente distraerse, Vanina y su equipo impulsaron una iniciativa tan simple como poderosa: recolectar televisores en desuso o en buen estado para donarlos a quienes más lo necesitaban.

Fue una movida que recorrió Alvear de punta a punta.

Vecinos que donaban, otros que reparaban, voluntarios que entregaban. Abuelos, familias de barrios periféricos, personas solas. Una red solidaria que creció sin hacer ruido.

Y entre quienes colaboraron estaban Jorge y Gachy.

“En ese momento ella trabajaba en Radio 1 e hizo campaña para juntar televisores. Nosotros donamos dos”, cuenta.

Lo que ninguno imaginaba es que, años después, ese gesto iba a volver de otra manera.

Porque esta historia no es solo sobre una devolución de dinero.

Es sobre algo más profundo: la forma en la que los actos vuelven.

Jorge y Graciela no son nuevos en esto.

En 2022 ya habían protagonizado otro episodio que dejó huella en la comunidad: encontraron un maletín con una importante suma de dinero en plena calle y lo devolvieron sin dudar. No lo contaron ni especularon.

Un episodio del año 2022 cuando devolvieron un maletín con mucho dinero

“Era mucho dinero, pero no era mío. Nada de eso me pertenece ni lo necesito”, dijo en ese momento Jorge.

Esa lógica -la de hacer lo correcto sin buscar reconocimiento- parece ser parte de su forma de vida.

El taxi “Polito”, que manejan entre los dos desde hace años, es mucho más que un medio de transporte. Es una extensión de su historia familiar, del trabajo compartido, de una vida que supo reinventarse después de momentos difíciles.

Jorge se levanta todos los días temprano para manejar, y al mediodía toma la posta Gachy. Así, entre turnos, sostienen el servicio y también una reputación que crece de boca en boca. Hace pocos días pudieron comprar un nuevo vehículo que aún no estrenaron ya que lo están acondicionando para taxi.

No es casualidad.

jorge y graciela pandemia (1) Las épocas de pandemia. Jorge y Gachy se turnan para manejar el taxi en Alvear.

En pueblos como Alvear, la confianza no se construye con publicidad. Se construye con gestos.

Y esta historia lo confirma. Porque de un lado hubo un error y del otro, una decisión.

Y en el medio, una coincidencia que terminó de cerrar el círculo.

Una familia que alguna vez ayudó sin esperar nada a cambio.

Y otra que, tiempo después, devolvió mucho más que dinero. A veces, sin saberlo, todo vuelve de alguna manera.